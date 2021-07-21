Грузинская железная дорога рекордно увеличила грузовые перевозки

Железнодорожный транзит по грузинскому транспортному коридору за первое полугодие 2021 года вырос на 19%

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Грузооборот "Грузинской железной дороги" (ГЖД) за первое полугодие 2021 года вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 6 миллионов тонн, говорится в сообщении предприятия.

По информации ГЖД, результаты за два квартала 2021 года – рекордные показатели за последние 11 лет.

В 2019 году по инициативе компании, совместно с различными железнодорожными администрациями, перевозчиками и владельцами портовой инфраструктуры были разработаны единые условия перевозок. В частности, были установлены единые транзитные и сезонные тарифы.

В результате на 95% увеличились перевозки грузов из Туркменистана, в их числе как нефтепродукты, так и сухие грузы (минеральные удобрения: карбамид, сера и др.). Сообщается и о росте перевозок узбекских сухих грузов через Грузию в последние месяцы.

Также транзит азербайджанских нефтепродуктов через Грузию увеличился на 70%.

Кроме того, по информации ГЖД, объемы контейнерных перевозок в направлении Китай-Европа рекордные. За первое полугодие отгружено 4 679 контейнеров (TEU), что на 266% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего же железнодорожный транзит по грузинскому коридору в отчетном периоде составил 3,5 миллиона тонн, что на 19% больше, чем в 2020 году.

Также на 21% увеличились и местные перевозки, а полученные доходы выросли на 14%.

Государственная компания АО "Грузинская железная дорога" в настоящее время является владельцем как железнодорожных путей, так и всех железнодорожных составов, и сама устанавливает тарифы на перевозку пассажиров и грузоперевозки.

По данным министерства экономики и устойчивого развития, грузовые железнодорожные перевозки в 2020 году увеличились с 10,9 до 11,1 миллиона тонн. Число перевезенных пассажиров составило 800 тысяч человек.

Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства Грузии, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление. В связи с этим основная инфраструктура, которая строится в масштабах страны, является составной частью Шелкового пути. Среди них автомагистраль Восток-Запад, модернизация железной дороги, железнодорожная ветка Баку-Тбилиси-Карс и проект глубоководного порта Анаклия.

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