Грузинская железная дорога рекордно увеличила грузовые перевозки

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Грузооборот "Грузинской железной дороги" (ГЖД) за первое полугодие 2021 года вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 6 миллионов тонн, говорится в сообщении предприятия.

По информации ГЖД, результаты за два квартала 2021 года – рекордные показатели за последние 11 лет.