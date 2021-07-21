Доходы от экспорта персиков из Грузии выросли на 65%

С начала сезона из Грузии вывезли на 6 тысяч тонн больше фруктов, чем за аналогичный период прошлого года

ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. С 1 мая Грузия экспортировала более 15 тысяч тонн персиков и нектаринов на сумму 13,3 миллиона долларов, сообщает Минсельхоз страны.

Ведомство отмечает, что с начала сезона из Грузии вывезли на 6 тысяч тонн больше фруктов, чем за аналогичный период прошлого года. Рост составил 67%. Кроме того, стоимость экспорта выросла на 65% и на 5,3 миллиона долларов.

Большую часть персиков и нектаринов вывезли в Россию (9,4 тысячи тонн) и Армению (4,7 тысячи тонн). Также, в небольшом количестве грузинские персики закупили Азербайджан (269 тонн), Украина (337 тонн), Молдова (116 тонн), Беларусь (99 тонн), Казахстан (95 тонн) и Словения (18 тонн).

В целях содействия реализации урожая персиков в течение всего сезона специальная рабочая группа будет обеспечивать осуществление всех процедур, связанных с экспортом фруктов, по принципу одного окна.

В этом году в процессе сдачи урожая задействованы 36 холодильных хозяйств вместо 23. На сегодняшний день персики сдают по цене от 1 лари до 1,4 лари, а нектарины от 1,2 лари до 1,8 лари.

За сезон 2020 года из Грузии было экспортировано примерно 23,4 тысячи тонн персиков. Более 80% от общего количества пришлось на Россию. Среди других важных экспортных рынков – Армения, Азербайджан, Украина, Казахстан, Словения, Ирак, Иран, Беларусь, Молдова и Катар.

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