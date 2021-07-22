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Двухэтажный пассажирский поезд Тбилиси - Батуми

Поезда Тбилиси-Батуми будут ходить и ночью

photo: Georgian Railway / FB
Экономика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210722/252387507/Poezda-Tbilisi-Batumi-budut-khodit-i-nochyu.html

Ночной поезд из Тбилиси будет выезжать в 00:35 по местному времени, а из Батуми – в 00:30 тбс

ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Грузинская железная дорога с 23 июля назначает дополнительный ночной рейс из Тбилиси в направлении черноморского курортного города Батуми (АР Аджария), говорится в сообщении на сайте ГЖД.

Согласно новому расписанию, ночной поезд из Тбилиси будет выезжать в 00:35 по местному времени и прибудет в черноморский курортный город в 06:10. А из Батуми ночной рейс будет выезжать в 00:30. Время прибытия в Тбилиси – 06:01.

Эпидемиологи призывают жителей соблюдать ограничения, введенные для предотвращения распространения коронавируса, и путешествовать только в масках.

Билеты уже в продаже.

В летний период поезда по маршруту Тбилиси-Батуми-Тбилиси ходят ежедневно три раза в день. А с 23 июля, после назначения ночных рейсов, будут ходить четыре раза в день.

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