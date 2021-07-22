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Самолет Airbus A321-211 авиакомпании Аэрофлот

В МИД России рассказали, когда возобновится авиасообщение с Грузией

© photo: Sputnik / Alexey Filippov
Экономика
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Sputnik Грузия
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Замглавы МИД России считает, что возобновление авиасообщения с Грузией возможно с улучшением эпидситуации

ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что авиасообщение между Грузией и Россией может возобновиться после стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки, передает РИА Новости.

С 1 марта российские граждане могут прилетать в Грузию как с сертификатом о вакцинации, так и с отрицательным ПЦР-тестом. Но пока это возможно только транзитом через другие страны, так как Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией летом 2019 года в ответ на ажиотаж вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова и последующую волну протеста с антироссийскими лозунгами.

"Введенный в июле 2019 года запрет российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии был вынужденной мерой, вызванной известной антироссийской провокацией. Убеждены, что мера эта временная. Рассчитываем, что грузинские власти извлекли уроки из произошедшего, и после стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции, появится возможность вернуться к рассмотрению вопроса возобновления авиасообщения", – сказал Руденко в интервью РИА Новости.

Решением координационного совета Грузии по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с 1 марта граждане России, Армении, Азербайджана, Украины, Беларуси и Казахстана смогут попасть в страну при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного результата ПЦР-теста.

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