Парламент Грузии утвердил новый госбюджет: кто получит больше денег

Новый бюджет страны отображает положительный прогноз развития страны, и в нем пересмотрены практические все макроэкономические показатели с учетом тенденции роста

ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Парламент Грузиии голосами 85 голосами "за" утвердил поправки в государственный бюджет 2021 года.

Государственный бюджет Грузии пришлось пересмотреть из-за снятия ограничений и быстрого подъема экономики.

Данный прогноз учитывает как текущие показатели роста ВВП, так и данные международных финансовых институтов по росту мировой экономики, в том числе и по Грузии.

Измененный прогноз основных макроэкономических показателей на 2021 год

Согласно проекту, в 2021 году ожидается увеличение экономического роста на 3,4%. Номинальный валовой внутренний продукт прогнозируется на уровне 57,2 миллиарда лари. Для сравнения, по прогнозам на январь он составлял 53,4 миллиарда лари. Текущий курс лари по отношению к доллару США 3,1489 GEL/$1.

Прогноз по совокупному дефициту бюджета установлен на уровне 7,5%.

Новые параметры госбюджета

Согласно принятому проекту, поступления в госбюджет в 2021 году увеличатся примерно на 1,2 миллиарда лари и составят 17,9 миллиарда лари.

При этом доходы увеличатся на один миллиард лари и составят 12,2 миллиарда.

Прогнозные показатели госбюджета Грузии на 2021 год после изменений

Увеличение поступлений вызвано ростом налоговых поступлений и других доходов.

Также увеличится объем грантов за счет помощи от международных партнеров и вырастут обязательства Грузии.

Что касается расходной части бюджета, то, согласно проекту, объем ассигнований госбюджета вырастет примерно на 1,1 миллиарда лари и составит около 19,5 миллиарда лари.

Кто получит больше денег

На 600 миллионов увеличивается финансирование министерства здравоохранения. Из этих средств основная часть - 446 миллионов - пойдут на финансирование мероприятий по борьбе с коронавирусом, в том числе и на вакцинацию. Остальные средства на помощь социально нуждающимся детям и вынужденным переселенцам.

Также бюджет предполагает увеличение на 36 миллионов лари финансирования министерства экономики Грузии. Эти деньги пойдут на мероприятия по развитию экономики, в том числе на развитие предприятий и туризма. В тоже время расходы на обустройство в отелях карантинных зон сократятся на 29 миллионов лари.

Увеличивается в бюджете и финансирование Минсельхоза Грузии на 177 миллиона. Эти средства пойдут на финансирование агропрограмм правительства и увеличение ртвели. Последняя статья составит 138,4 миллиона лари. Также часть денег пойдет на увеличение числа охраняемых территорий.

Увеличивается в бюджете и финансирование ЦИК Грузии из-за увеличения числа членов в окружных комиссиях с 9 до 17 человек.

Также дополнительные деньги получат и районы Грузии. Финансирование муниципалитетов из госбюджета увеличится на 93,7 миллиона лари.

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