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Налоговая амнистия в Грузии: кому простят долги?

© CC0 / Pixabay
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (2012)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210722/252393980/Nalogovaya-amnistiya-v-Gruzii-komu-prostyat-dolgi.html

В настоящее время в базе налоговой службы зарегистрировано 2190 заявок на заключение налогового соглашения

ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Налогоплательщик, имеющий налоговую задолженность по состоянию на 17 мая текущего года, сможет снизить начисленные штрафы при условии выплаты основной суммы, говорится в сообщении Службы доходов министерства финансов.

По информации Службы доходов, на сегодняшний день в базе налоговой службы зарегистрировано 2190 заявок на заключение налогового соглашения.

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Ministry of Finance of Georgia / FB
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Чтобы воспользоваться данной льготой, налогоплательщик должен до 1 августа текущего года обратиться в Налоговую службу с просьбой заключить соглашение и уплатить указанную в налоговом соглашении сумму в бюджет до 31 декабря 2021 года.

Вместе с тем, санкции сокращаются при условии полной уплаты основного платежа, кроме тех случаев, когда основной платеж составляет менее 30% от общей налоговой задолженности (сумма основного платежа и сумма санкций). В этом случае налогоплательщик обязан оплатить не менее 30% от общей суммы налоговой задолженности.

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Темы:
Экономика Грузии (2012)
Теги:
Амнистия, налоги, Грузия

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