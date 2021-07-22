Налоговая амнистия в Грузии: кому простят долги?

В настоящее время в базе налоговой службы зарегистрировано 2190 заявок на заключение налогового соглашения

ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Налогоплательщик, имеющий налоговую задолженность по состоянию на 17 мая текущего года, сможет снизить начисленные штрафы при условии выплаты основной суммы, говорится в сообщении Службы доходов министерства финансов.

По информации Службы доходов, на сегодняшний день в базе налоговой службы зарегистрировано 2190 заявок на заключение налогового соглашения.

Чтобы воспользоваться данной льготой, налогоплательщик должен до 1 августа текущего года обратиться в Налоговую службу с просьбой заключить соглашение и уплатить указанную в налоговом соглашении сумму в бюджет до 31 декабря 2021 года.

Вместе с тем, санкции сокращаются при условии полной уплаты основного платежа, кроме тех случаев, когда основной платеж составляет менее 30% от общей налоговой задолженности (сумма основного платежа и сумма санкций). В этом случае налогоплательщик обязан оплатить не менее 30% от общей суммы налоговой задолженности.

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