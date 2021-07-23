Ассигнования государства в инфраструктуру Грузии за 10 лет превысят 30 млрд лари

Строительство всех центральных автомагистралей будет завершено к 2030 году, а время в пути от Красного моста до Сарпи сократится вдвое

ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Примерно 32 миллиарда лари будет потрачено на инфраструктуру и региональное развитие Грузии в ближайшие 10 лет, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на презентации 10-летнего плана Миинфраструктуры.

По инициативе премьера, в рамках десятилетнего плана правительства Грузии все министерства поочередно представляют видения и планы мероприятий своих ведомств.

Презентация плана развития министерства регионального развития и инфраструктуры состоялась за несколько месяцев до местных выборов, которые являются решающими для правящей партии. Если "Грузинская мечта" наберет на них менее 43% голосов, страну ждут внеочередные парламентские выборы.

"32 миллиарда лари, будет потрачено на развитие регионов, инфраструктуры, дорог, мостов и водоснабжения, чтобы изменить всю картину практически во всех муниципалитетах страны, и, по сути, это должно быть планом обновления и модернизации", – заявил Гарибашвили.

По словам премьера, сегодня главными вызовами остаются проблемы с питьевой водой почти в 3 тысячах сел, содержание-ремонт и восстановление как междугородних, так и внутренних дорог, а также завершение строительства центральных автомагистралей.

Что будет сделано к 2030 году

Согласно плану министерства инфраструктуры, строительство всех магистралей будет завершено к 2030 году, а время в пути от Красного моста до Сарпи сократится вдвое, вся страна будет иметь полный доступ к стандартному водоснабжению, все муниципальные свалки будут заменены современными районными центрами, регионы будут социально и экономически развиты, муниципалитеты будут усилены.

К 2030 году:

будет сдано в эксплуатацию 760 км трассы

решится проблема с питьевой водой во всех муниципалитетах страны

построят шесть региональных центров по обращению с твердыми отходами, которые постепенно заменят 54 старые муниципальные свалки.

Кроме того, по словам министра Ираклия Карселадзе, уже к 2025 году доходы муниципалитетов увеличатся и составят не менее 7% ВВП.

Магистрали в приоритете

Согласно плану ведомства, на развитие дорожной инфраструктуры за 10 лет потратят 17 миллиардов лари.

photo: Road Department of Roads / FB Строительство дороги через Рикотский перевал

По словам министра регионального развития и инфраструктуры, на данном этапе интенсивные работы ведутся на Рикотском перевале, где одновременно строятся 71 мост и 47 тоннелей, из которых 8 туннелей уже проложены. Новый 2,5-километровый двухполосный участок, который состоит из шести мостов и четырех тоннелей, откроется в сентябре этого года.

"Проект века" будет полностью реализован в 2024 году. На Рикотском перевале в целом планируется строительство современной дороги длиной 51,6 километра, которая будет включать 96 мостов и 53 тоннеля. Новая дорога будет соответствовать всем стандартам дорожной безопасности. Стоимость проекта составляет около одного миллиарда долларов.

В результате, если сегодня на дорогу от Красного моста (граница с Азербайджаном) до Сарпи (граница с Турцией со стороны Аджарии) требуется 8 часов, то после завершения строительства магистрали время в пути сократится до 4-4,5 часа.

Дорога через Рикотский перевал является частью автомагистрали Восток-Запад, или Европейской транзитной дороги Е-60. Она является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.

В ходе своего выступления, Карселадзе напомнил о реализации исторического проекта Квешети-Коби, который уникален в строительно-инженерном отношении, и является важной частью проекта модернизации скоростной автомагистрали коридора Север-Юг.

В рамках проекта планируется строительство двухполосной асфальтобетонной дороги, пяти мостов, пяти тоннелей и ремонт одного моста. Среди них – строительство крупнейшего в Грузии тоннеля длиной девять километров и диаметром 15 метров под Крестовым перевалом. Это будет один из самых длинных тоннелей и одно из самых сложных инженерных сооружений в Европе. Работы будет вести китайская компания China Railway 23rd Bureau Group Co.

Специально изготовлено буровое оборудование – тоннельно-бурильная машина (Tunnel Boring Machine) и прокладка тоннеля начнется в августе. Оборудование отличается минимальной вибрацией, что обеспечивает безопасный процесс строительства и минимальное воздействие на окружающую среду.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.