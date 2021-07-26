Упрощены процедуры по экспорту из Грузии скоропортящихся продуктов

За последние два месяца таможенниками было оформлено 2064 декларации на экспорт фруктов, из них 713 - в городе Гурджаани

ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Налоговая служба Минфина Грузии внедрила новую систему электронного обмена информацией о скоропортящихся товарах.

Нововведение позволит патрульной полиции, инспекторам МВД Грузии в электронном виде проверять и искать информацию о наличии скоропортящихся приоритетных грузов, таких как фрукты, овощи, мясо, на конкретном транспортном средстве и обеспечивать их беспрепятственное движение.

Кроме того, при поддержке таможенного департамента Службы доходов, с целью облегчения экспорта грузинской продукции, представители заинтересованных компаний смогут получать информацию о таможенных процедурах через веб-сайт Службы доходов, а именно: удаленно-электронные услуги, определение товаров, разрешения и лицензии.

У фермеров также есть возможность быстро и легко использовать все виды таможенных процедур в Кахети, не покидая регион (включая Гурджаани) по принципу "единого окна", чтобы получить сертификат происхождения товара без предоставления каких-либо дополнительных документов.

"За последние два месяца таможенниками было оформлено 2064 декларации на экспорт фруктов, из них 713 - в городе Гурджаани. Кроме того, за тот же период Таможенный департамент выдал 1136 сертификатов происхождения продукции (для экспорта грузинских фруктов), из которых 740 были выданы в Гурджаани", - сообщает Служба доходов.

В ведомстве напоминают, что выдача фитосанитарного сертификата в зонах таможенного контроля ведется круглосуточно, за исключением случаев, когда необходимо оформление с взятием проб на анализ или дополнительной обработкой.

Фитосанитарный сертификат выдается на основании фитосанитарных требований страны-импортера.

Что немаловажно, товары грузинского производства, которые экспортируются в страны ЕС, Турцию, страны СНГ, а также в Китай, страны ЕАСТ (Исландия, Королевство Лихтенштейн, Королевство Норвегия и Швейцария) и в США будут пользоваться определенными налоговыми льготами при наличии преференциального сертификата о происхождении товара.

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