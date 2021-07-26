В Грузии беспрецедентный рост экономики – премьер

Ираклий Гарибашвили заверил, что 12-процентный экономический рост за шесть месяцев позволит Грузии не брать ни одного тетри кредита

ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Беспрецедентный экономический рост в 12% за шесть месяцев позволит стране не брать кредиты в текущем году, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

В последние месяцы в экономике Грузии идет довольно быстрый процесс восстановления. В апреле был зафиксирован рекордный показатель экономического роста – 45%. А рост за пять месяцев с начала года составил 11,5%. Чтобы эта позитивная динамика продолжилась, власти страны призывают население вакцинироваться.

"Мы все открыли. Уже несколько месяцев как экономика растет очень быстрыми темпами. У нас беспрецедентный рост во всем мире – 45% в апреле, 25% – в мае, и ждем 18-процентного роста в июне. За первые шесть месяцев у нас рост практически 12%, что позволило нам не брать ни один лари, ни один тетри в кредит в этом году. Более того, мы смогли увеличить наш бюджет на миллиард лари", – заявил Гарибашвили.

На прошлой неделе парламент Грузии утвердил поправки в государственный бюджет 2021 года. Главный финансовый документ пришлось пересмотреть из-за быстрого подъема экономики после снятия ковид-ограничений.

Данный прогноз учитывает как текущие показатели роста ВВП, так и данные международных финансовых институтов по росту мировой экономики, в том числе и по Грузии.

Согласно проекту, в 2021 году ожидается увеличение экономического роста на 3,4 процентных пункта. Номинальный валовой внутренний продукт прогнозируется на уровне 57,2 миллиарда лари. Для сравнения, по прогнозам на январь он составлял 53,4 миллиарда лари. Текущий курс лари по отношению к доллару США 3,1000 GEL/$1.

Прогноз по совокупному дефициту бюджета установлен на уровне 7,5%.

Согласно принятому проекту, поступления в госбюджет в 2021 году увеличатся примерно на 1,2 миллиарда лари и составят 17,9 миллиарда лари.

При этом доходы увеличатся на один миллиард лари и составят 12,2 миллиарда.

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