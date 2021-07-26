Государство поможет грузинским фермерам приобрести сельскохозяйственную технику

В рамках программы планируется профинансировать малую механизацию на сумму до 20 тысяч лари, а также закупку крупной техники до 100 000 лари и больше

ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. В Грузии начинается программа софинансирования закупки сельскохозяйственной техники для фермеров, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

Как отметили Гарибашвили на заседании правительства, это грантовая программа, стоимость которой составляет 50 миллионов лари (более 16,1 миллиона долларов).

О деталях программы рассказал министр окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили. По его словам, прием заявок, желающих участвовать в программе начнется с сентября.

"У нас будет грантовое финансирование, соответственно, часть стоимости техники будет финансироваться государством. Остальная часть может быть профинансирована с помощью льготного кредита или лизингового ресурса", – заявил Давиташвили.

Как отметил глава Минсельхоза, таким образом население получит существенные льготы на закупку сельхозтехники.

"Мы сможем профинансировать малую механизацию на сумму до 20 тысяч лари, а также закупку крупной техники на сумму 20 000 - 100 000 лари и свыше 100 000 лари", – отметил министр.

В свою очередь, глава грузинского правительства отметил важность полного освоения земельного ресурса страны. Премьер подчеркнул, что Давиташвили активно работает в этом направлении и уже подготовлены важные программы, направленные на развитие сельского хозяйства, которые начнутся с сентября текущего года.

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