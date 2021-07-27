Государство поможет грузинским фермерам в реализации нестандартных яблок

Правительство Грузии в рамках программы закупки у фермеров нестандартных яблок установило минимальную закупочную цену – 22 тетри, почти половину из которых субсидирует государство

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Правительство Грузии в этом году, как и в прошлом, поможет фермерам реализовать урожай нестандартных яблок, сообщает Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

По решению правительства Грузии, в помощь фермерам начинается программа закупки нестандартных яблок по фиксированным ценам.

Согласно программе субсидирования, государство возместит перерабатывающим компаниям до 15 декабря 2021 года 0,10 лари за килограмм, если они будут принимать нестандартные яблоки от фермеров по цене минимум 0,22 лари за килограмм.

Для организованной закупки нестандартных яблок будет создан координационный штаб.

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