Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю выросли в стоимости

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю выросла на 0,07% и составила 102,26 с доходностью 2,24%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.

Торги корпоративными облигациями

Согласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю понизилась на 0,26%, торги закрылись с доходностью 2,61% по цене 106,55 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 102,19 пункта с доходностью 5,22%, за неделю цена повысилась на 0,18%.

Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю понизилась на 0,1% до 101,33, доходность составила 3,78%.

Торги акциями

Цена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю повысилась на 0,55% и составила 14,6 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 198 тысячи ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 13,8-14,68 фунта за акцию.

Цена на акции компании Georgia Capital понизилась на 2,02% и составила 6,3 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 117 тысячи ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 6,18-6,43 фунта.

Акции TBC Bank понизились в цене за неделю на 0,17% до 11,9 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 192 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 11,26-12,08 фунта за акцию.

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