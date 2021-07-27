Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии

Цены за год в основном выросли на продукцию перерабатывающей и горнодобывающей промышленности, а также на продовольствие

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в июне 2021 года повысился на 15,7% по сравнению с июнем 2020 года, сообщает Национальная службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).

На формирование индекса в основном повлияло повышение цен в перерабатывающей промышленности на 15,5%, в том числе на продовольствие – на 17%, и в горнодобывающей – на 5,9%.

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В июне, по сравнению с маем текущего года, цены на промышленную продукцию снизились на 1,1%.

Местное производство

Цены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в июне на 19,7% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года.

Больше всего цены выросли в горнодобывающей промышленности – на 18,5%, перерабатывающей промышленности – на 19,9%, в том числе на продукты питания – на 17,9%.

Экспорт и импорт

Индекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в июне вырос на 10% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года.

На продукцию горнодобывающей промышленности цены снизились на 3,2%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 10,1%, в том числе на продукты питания – на 11,3%, а на изделия из металла – на 23%.

Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период выросли на 26,4%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подорожала на 26,1%.

Потребительские цены

Уровень годовой инфляции в Грузии в июне 2021 года составил 9,9%, при целевом показателе 3%. Цены на продовольствие за год выросли на 8,8%. В июне, по сравнению с маем, уровень инфляции составил 0,7%.

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