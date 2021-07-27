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Сбор урожая персиков в Кахети

Грузия заработала более 16,5 млн долларов на экспорте персиков и нектаринов

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (2018)
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Sputnik Грузия
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Большая часть экспорта фруктов приходится на Россию – в эту страну, начиная с мая, отправлено уже почти 12 тысяч тонн персиков и нектаринов

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Грузия экспортировала 18,9 тонны персиков и нектаринов на сумму 16,9 миллиона долларов, сообщает Минсельхоз Грузии.

Ведомство приводит данные с 1 мая по 25 июля.

Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, экспорт персиков и нектаринов увеличился на 6,3 тысячи тонн, а его стоимость – на 5,9 миллиона долларов США.

Очередь из трейлеров у КПП Сарпи на грузино-турецкой границе
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Упрощены процедуры по экспорту из Грузии скоропортящихся продуктов

В основном персики и нектарины экспортировали в Россию (11 935 тонн), Армению (5 872), а также в Азербайджан (269), Украину (493), Беларусь (99), Казахстан (95), Молдову (116) и  Словению (38).

В прошлом году из Грузии было экспортировано примерно 23,4 тысячи тонн персиков. Более 80% от общего количества пришлось на Россию. Среди других важных экспортных рынков – Армения, Азербайджан, Украина, Казахстан, Словения, Ирак, Иран, Беларусь, Молдова и Катар.

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Темы:
Экономика Грузии (2018)
Теги:
Экономика, Грузия

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