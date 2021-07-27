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Агентство продовольствия Грузии проверило качество продукции

В торговой сети в Местии на 28 объектах выявлены нарушения

photo : press-service of the Food Agency of Georgia
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (2018)
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https://sputnik-georgia.ru/economy/20210727/252431997/V-torgovoy-seti-v-Mestii-na-28-obektakh-vyyavleny-narusheniya.html

В высокогорном регионе в местных магазинах Национальное агентство продовольствия Грузии изъяло и уничтожило партию просроченных продуктов

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Нарушения в объектах общепита и торговли были выявлены в высокогорном Местийском районе инспекторами Национального агентства продовольствия Грузии.

Как сообщает пресс-служба ведомства, госконтроль был проведен в 42 объектах, в 28 из них зафиксированы нарушения.

Полки с товарами в продуктовом магазине
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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В трех случаях инспекторы выявили критическое несоответствие, из-за чего объекты были закрыты, а в семи объектах обнаружены просроченные продукты (сладости, молочные продукты, мясопродукты). Владельцы объектов, которые торговали просроченными товарами, были оштрафованы, а сами продукты уничтожены.

Специалисты Национального агентства продовольствия призывают потребителей перед покупкой продуктов питания внимательно ознакомиться со сроком годности.

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Темы:
Экономика Грузии (2018)
Теги:
Местиа, продукты питания, Грузия

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