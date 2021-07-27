В торговой сети в Местии на 28 объектах выявлены нарушения

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Нарушения в объектах общепита и торговли были выявлены в высокогорном Местийском районе инспекторами Национального агентства продовольствия Грузии.
Как сообщает пресс-служба ведомства, госконтроль был проведен в 42 объектах, в 28 из них зафиксированы нарушения.
В трех случаях инспекторы выявили критическое несоответствие, из-за чего объекты были закрыты, а в семи объектах обнаружены просроченные продукты (сладости, молочные продукты, мясопродукты). Владельцы объектов, которые торговали просроченными товарами, были оштрафованы, а сами продукты уничтожены.
Специалисты Национального агентства продовольствия призывают потребителей перед покупкой продуктов питания внимательно ознакомиться со сроком годности.
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