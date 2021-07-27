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Граждане Грузии и Японии смогут избежать двойного налогообложения

Pool / Aris Messinis
Экономика
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Темы:
Внешняя политика Грузии (650)
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Sputnik Грузия
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Подписание Конвенции является важным событием в отношениях между странами, поскольку новый текст заменяет устаревший документ 1986 года, считает Минфин

ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Обновленный текст Конвенции об устранении двойного налогообложения, неуплате налогов и предотвращении уклонения от уплаты налогов между Японией и Грузией вступил в силу, информацию распространяет Минфин Грузии.

Новая конвенция основана на международных стандартах, установленных Модельной конвенцией о налогообложении доходов и капитала Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) 2017 года, и направлена на укрепление экономического сотрудничества и привлечение инвестиций между двумя странами.

Министерство экономики
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Грузия и Исландия задействовали соглашение о двойном налогообложении

Конвенция будет защищать налогоплательщиков от двойного налогообложения.

По данным ведомства, подписание Конвенции является важным событием в отношениях между странами, поскольку новый текст заменяет устаревший документ 1986 года.

В настоящее время Конвенция об избежании двойного налогообложения действует между Грузией и 57 странами.

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Темы:
Внешняя политика Грузии (650)
Теги:
налоги, Япония, Грузия

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