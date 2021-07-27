Нацбанк Грузии начал продажу редкой коллекционной монеты

Приобрести монету можно только в онлайн-магазине Нацбанка, а с 30 июля монеты поступят в продажу в кассовый центр регулятора

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Национальный банк Грузии во вторник начал продажу редких коллекционных монет, отчеканенных в связи с Днем земли и проблемами окружающей среды, говорится в сообщении регулятора.

Всего таких монет номиналом 5 лари выпущено 1,5 тысячи штук, и купить один покупатель может только одну монету. Цена одной монеты 100 лари.

National Bank of Georgia / FB Коллекционная монета Нацбанка Грузии, посвященная Дню Земли

Приобрести монету можно только в онлайн-магазине Нацбанка, а с 30 июля монеты поступят в продажу в кассовый центр регулятора. Всего монета будет продаваться только 15 дней.

Монета выполнена из серебра 925-й пробы. Вес монеты диаметром 33 миллиметра составляет 15,5 грамма.

На аверсе монеты в центральной части изображена оливковая ветвь, с левой стороны от которой расположено изображение планеты в сине-белом цвете, а с правой разрушающие ее природные явления - пожар, ураган, наводнение и засуха. Кроме того слева по полукружью располагается надпись на грузинском "День земли", "5л" и на английском "Thank", "Think".

На реверсе монеты в центральной части размещена композиция: половина земного шара, выполненная разными грузинскими орнаментами, из которой выходит побег с зелеными листьями, на котором видны силуэты людей и животного. Побег является частью надписи на английском Earth Day. Также на реверсе есть надпись "5 лари" и "2021", а также название Грузии на английском и грузинском языках.

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