Две новые электроподстанции построит в Грузии греческая компания

Реализация проекта позволит удовлетворить растущий спрос на электроэнергию в Аджарии и Гурии, а также увеличить экспортный потенциал страны

ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Греческая компания Mytilineos S.A. (Metka) подписала с компанией "Государственная электросистема Грузии" контракт на строительство новых подстанций в Грузии стоимостью 36 миллиона евро, говорится в сообщении грузинской компании.

Согласно документу, в рамках проекта компания Mytilineos S.A. построит две новые подстанции в Озургети и Ладжанури, а также расширит подстанцию Ахалцихе-500.

По данным "Государственной электросистемы Грузии", реализация проекта позволит удовлетворить растущий спрос на электроэнергию в Аджарии и Гурии, а также увеличить экспортный потенциал страны и развить инфраструктуру, которая будет способствовать интеграции новых гидроэлектростанций в систему передач. Строительство новых подстанций в Озургети, Лаянури и расширение Ахалцихе-500 начнется поэтапно, и будет завершено в 2023-2024 году.

Строительство осуществляется в рамках Программы расширения сети электропередачи Грузии (ENIP). После завершения программы к концу 2026 года, в Грузии будут построены и расширены пять подстанций, а общая протяженность линий электропередач составит около 500 км.

Программа ENIP включает финансирование от Немецкого банка реконструкции и развития (KfW), софинансирование от Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) и грант от Европейской инвестиционной платформы добрососедства (EU NIP). Предполагаемый общий объем инвестиций программы составляет 325 миллионов евро.

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