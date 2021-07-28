Нацбанк Грузии закрыл пункты обмена валюты в туристических зонах Тбилиси

Пункты обмена валют не указывали реальный курс и не выдавали клиентам чеки о проведенных операциях

ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. В результате проверки пунктов обмены валют в туристических зонах Тбилиси, Нацбанк упразднил два пункта и оштрафовал 11, говорится в сообщении регулятора.

По данным Нацбанка, обменные пункты не предоставляли потребителям в туристической зоне полной информации об операциях.

В частности, обменники не указывали реальный курс и не выдавали клиентам чеки об операции. Также были выявлены и факты нарушений правил регистрации, когда указывались неполные данные об операциях и не было в пунктах необходимой техники.

Подобные проверки пунктов обмена валют Нацбанк собирается предпринимать и в будущем. В то же время регулятор просит пользователей обращаться по горячей линии 2 406 406, если их права в обменники были нарушены.

Национальный банк Грузии отвечает за все обменники на территории Грузии и соблюдение ими конкретных правил. В частности, обменник должен указать реальный курс обмена, обнародовать информацию о взимаемых комиссионных, фиксировать каждую операцию и выдавать чек, в котором будут указаны сумма, курс обмена и процент с комиссии.

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