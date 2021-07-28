Новое швейное предприятие открылось в горной Аджарии

Предприятие, созданное в рамках Программы развития села, появилось в высокогорном муниципалитете Хуло, на нем трудоустроено 17 местных жителей

ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Новое швейное предприятие открылось в муниципалитете Хуло (Аджария) в рамках программы развития села.

По данным Минсельхоза Грузии, на предприятии трудоустроено 17 местных жителей.

На строительство швейной фабрики в рамках программы было выделено 27 680 тысяч лари (8 970 долларов) и еще 34 600 (11 215 долларов) вложила частная компания.

Программа развития села реализуется в муниципалитетах Кеда и Хуло (Аджария), Боржоми и Ахалкалаки (Самцхе-Джавахети), Тетрицкаро (Квемо Картли), Казбеги (Мцхета-Мтианети), Лагодехи и Дедоплисцкаро (Кахети).

Новое предприятие осмотрели заместитель директора Агентства развития села Георгий Джибладзе, менеджер программы Кетеван Хуцишвили, исполняющая обязанности директора Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) Анна Чернышова.

"Еще одно новое предприятие было профинансировано в рамках Программы развития села. Целью данной программы является поддержка развития несельскохозяйственной деятельности в сельской местности. Софинансирование более 30 проектов составляет 3,7 миллиона лари, а общая стоимость инвестиций превышает 5,5 миллиона лари", – сказал Георгий Джибладзе.

По словам Анны Чернышовой, правительство Грузии разработало альтернативный путь развития сельских районов, который основан на диверсификации сельской экономики и устойчивой бизнес-модели.

"Сегодня, когда экономика Аджария выходит из кризиса, вызванного пандемией, у этого уникального региона есть хорошая возможность внедрить этот новый подход", – сказала исполняющая обязанности директора ПРООН.

Программа развития сельских районов осуществляется Агентством развития села (RDA) при поддержке Европейского союза (ЕС) и Программы развития ООН(ПРООН) в рамках Европейской программы соседства по развитию сельских районов и сельского хозяйства (ENPARD).

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