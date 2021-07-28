Статус высокогорных будет присвоен еще двум селам в Грузии

Оба села – Одзиси и Фрезети, которым в ближайшее время будет присвоен статус высокогорного, расположены в Мцхета-Мтианетском регионе. Всего же в Грузии такой статус носят 1 797 населенных пункта

ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Еще два села в Грузии – Одзиси в Душестком районе и Фрезети в Мцхетском районе (регион Мцхета-Мтианети) получат статус высокогорных поселений, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе.

Указанные села удовлетворяют критериям, установленным Национальным советом гор. По информации Национального агентства публичного реестра, село Одзиси расположено на высоте 690-850 метров над уровнем моря, а село Фрезети – на высоте 900 метров над уровнем моря.

После присвоения статуса высокогорного, более 500 жителей села Одзиси и более 700 жителей села Фрезети с 2022 года смогут пользоваться предусмотренными законом льготами.

"По инициативе премьер-министра Ираклия Гарибашвили на текущей неделе состоится заседание Национального совета гор, в рамках которого этим двум селам будет присвоен статус высокогорных поселений. А, следовательно, жители обоих сел будут пользоваться всеми льготами и надбавками, которые предусмотрены законом гор", – заявил Карселадзе.

К этому времени статус высокогорного села присвоен 1 797 населенным пунктам, что составляет примерно 48% от общего числа населенных пунктов Грузии.

Жители высокогорного поселения получают особые льготы, в том числе повышенные пенсии, социальные выплаты, льготные тарифы на коммунальные услуги. Также налоговые льготы предусмотрены для местных предпринимателей, в данное время это 472 предприятия.

По состоянию на июнь 2021 года, в высокогорных поселениях проживает 260 266 человек.

Высокогорным считается поселение, которое находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря и выше. В исключительных случаях, с учетом рельефа, природных и демографических условий, данный статус сможет получить поселение, расположенное выше 800 метров над уровнем моря.

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