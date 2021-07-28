Более 20 тысяч граждан получили компенсацию по безработице в июле

ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Денежную помощь от государства в размере 200 лари (63,3 доллара) в июле получили 22 789 граждан, оставшихся без работы из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте Государственного агентства по трудоустройству.

Компенсации по безработице за июль достались и тем, кто лишился работы из-за введенных в стране ограничений во время второй волны COVID-19. Общая сумма денежной помощи составила 4 557 800 лари (1,5 миллиона долларов).

Объем выплаченных компенсаций, начиная с января 2021 года, выглядит так:

Январь - помощь в размере 21,37 млн лари получили 106 389 человек,

Февраль - 140 029 человек получили 28,1 млн лари,

Март - 130 683 человека получили 26,136 млн лари.

Апрель - 120 496 человек получили 24,099 млн лари

Май - 109 086 человек получили 21,8 млн лари

Июнь - 102 665 человек получили 20,5 млн лари.

В рамках антикризисного экономического плана правительства Грузии, с января 2021 года нанятые работники, оставшиеся без дохода, получают ежемесячную помощь в размере 200 лари в течение шести месяцев. Тем, кто зарегистрировался на получение помощи в январе-феврале, будет продлен срок получения компенсации до истечения полных 6 месяцев.

Компенсация полагается официально трудоустроенным или находящимся в декрете, если они работали минимум два месяца в 2020 году и получали зарплату, которая подтверждена налоговой декларацией работодателя, а в период действия ограничений с ноября 2020 года по февраль 2021 остались без официального дохода в течение одного или более месяцев.

Компенсацию прекратят выдавать, если после марта 2021 года на счет получателя поступит зарплата минимум в 10 лари (3,16 доллара).

Это уже второй этап выдачи помощи гражданам, оставшимся без работы из-за пандемии. На первом этапе пособия по безработице получили более 117,8 тысячи граждан.

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