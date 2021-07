Более 20 тысяч граждан получили компенсацию по безработице в июле

ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Денежную помощь от государства в размере 200 лари (63,3 доллара) в июле получили 22 789 граждан, оставшихся без работы из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте Государственного агентства по трудоустройству.

Компенсации по безработице за июль достались и тем, кто лишился работы из-за введенных в стране ограничений во время второй волны COVID-19. Общая сумма денежной помощи составила 4 557 800 лари (1,5 миллиона долларов).

Объем выплаченных компенсаций, начиная с января 2021 года, выглядит так:

В рамках антикризисного экономического плана правительства Грузии, с января 2021 года нанятые работники, оставшиеся без дохода, получают ежемесячную помощь в размере 200 лари в течение шести месяцев. Тем, кто зарегистрировался на получение помощи в январе-феврале, будет продлен срок получения компенсации до истечения полных 6 месяцев.