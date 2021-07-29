Курс лари на четверг – 3,1052 GEL/$1

Большая часть грузинских призывников будет служить в силах обороны, а также в Министерстве внутренних дел страны

Это уже не первый скандал с налоговой и оппозиционными телеканалами за последнее время – накануне телеканал "Мтавари архи" заявил о входе службы в телекомпанию и в ее "Дом продаж"