Министры экономики Грузии и Армении обсудили перспективы сотрудничества

На встрече обсуждались интересные инфраструктурные, логистические, транспортные, железнодорожные и энергетические проекты

ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава встретилась с министром экономики Республики Армения Вааном Керобяном и обсудила с ним перспективы сотрудничества, говорится в сообщении ведомства.

В рамках встречи стороны обсудили текущие торгово-экономические отношения между двумя странами, а также текущее и будущее сотрудничество в сфере туризма, транспорта и энергетики.

"Между нашими странами традиционно складываются очень дружеские, партнерские отношения, включая отношения в экономике, которые делают инвестиционную среду обеих стран более привлекательной для рынков", - сказала Турнава.

По ее словам, на встрече обсуждались интересные инфраструктурные, логистические, транспортные, железнодорожные и энергетические проекты.

По ее словам, несмотря на пандемию которонавируса торговые отношения между странами укрепляются.