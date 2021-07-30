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Армения и Грузия. Грузино-армянская граница - трейлеры едут через нейтральную полосу

Министры экономики Грузии и Армении обсудили перспективы сотрудничества

© photo: Sputnik / Aram Nersesyan
Экономика
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Темы:
Грузино-армянские отношения (225)
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На встрече обсуждались интересные инфраструктурные, логистические, транспортные, железнодорожные и энергетические проекты

ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава встретилась с министром экономики Республики Армения Вааном Керобяном и обсудила с ним перспективы сотрудничества, говорится в сообщении ведомства.

В рамках встречи стороны обсудили текущие торгово-экономические отношения между двумя странами, а также текущее и будущее сотрудничество в сфере туризма, транспорта и энергетики.

Церемония закладки нового пограничного автомобильного моста между Арменией и Грузией (9 июля 2021). Баграташен
© photo: Sputnik / Aram Nersesyan
Началось строительство "Моста дружбы" на границе Грузии и Армении

"Между нашими странами традиционно складываются очень дружеские, партнерские отношения, включая отношения в экономике, которые делают инвестиционную среду обеих стран более привлекательной для рынков", - сказала Турнава.

По ее словам, на встрече обсуждались интересные инфраструктурные, логистические, транспортные, железнодорожные и энергетические проекты.

По ее словам, несмотря на пандемию которонавируса торговые отношения между странами укрепляются.

Грузино-армянские отношения 2021 - инфографика
Грузино-армянские отношения 2021 - инфографика
Темы:
Грузино-армянские отношения (225)
Теги:
Экономика, Армения, Грузия

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