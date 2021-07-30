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Новый спецуправляющий назначен в интернет-провайдере Грузии

photo : Pixabay / Pexels
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (2024)
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Sputnik Грузия
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Спецуправляющий вправе приостановить или ограничить распределение прибыли, дивидендов или выдачу премий, изменить зарплаты

ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Национальная комиссия по коммуникациям Грузии сменила специального управляющего в компанию Caucasus Online, который должен исправить нарушения законодательства при продаже доли в компании "Телеком железной дороги", говорится в сообщении ведомства.

Согласно закону "Об электронных коммуникациях", в том случае, если авторизованное лицо продаст долю в размере более 5%, то оно обязано обратиться к комиссии и получить от нее согласие. Компании распорядились долями, не проинформировав заранее об этом регулятора, чем нарушили действующее законодательство.

Дата-центр IT-парка в Казани
© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid
"Дочка" азербайджанской компании в Грузии названа незаконным владельцем Caucasus Online

Комиссия в октябре 2019 вынесла предупреждение компании и установила срок для устранения нарушения до 3 декабря того же года. Caucasus Online так и не выполнил решение комиссии, хотя был оштрафован шесть раз.

Приостановка авторизации негативно сказалась бы на обеспечении Интернетом более 2,5 миллиона абонентов, поэтому компания приняла решение о назначении спецуправляющего Мариам Сулаберидзе в октябре прошлого года.

Теперь у Caucasus Online будет новый спецуправляющий, так как Сулаберидзе ушла с этой должности по собственному желанию. Новым спецуправляющим стала бывший Общественный защитник прав потребителей Тамта Тепнадзе, у которой есть 14-летний опыт работы в этой сфере.

В этой должности она будет иметь право увольнять или назначать директора, членов наблюдательского совета и сотрудников компании. Также она путем обращения в суд может поставить под вопрос сделки компании за последний год.

Сетевое оборудование в серверной
© photo: Sputnik / Vladimit Trefilov
В крупнейший интернет-провайдер Грузии назначен спецуправляющий

Также она будет вправе приостановить или ограничить распределение прибыли, дивидендов или выдачу премий, изменить зарплаты. При этом любое решение компании без ее ведома будет считаться недействительным.

С 2008 года Caucasus Online является единоличным владельцем 1200-километрового подводного оптиковолоконного кабеля. Именно с помощью этого кабеля осуществляется транзитная подача Интернета из Европы на Южный Кавказ и в регион Каспийского моря. С помощью оптиковолоконного кабеля, проложенного по дну Черного моря, стало возможным предоставлять Интернет высокого качества из Европы в Азию.

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Темы:
Экономика Грузии (2024)
Теги:
Интернет, Национальная комиссия по коммуникациям Грузии, Грузия

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