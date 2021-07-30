Новый спецуправляющий назначен в интернет-провайдере Грузии

ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Национальная комиссия по коммуникациям Грузии сменила специального управляющего в компанию Caucasus Online, который должен исправить нарушения законодательства при продаже доли в компании "Телеком железной дороги", говорится в сообщении ведомства.

Согласно закону "Об электронных коммуникациях", в том случае, если авторизованное лицо продаст долю в размере более 5%, то оно обязано обратиться к комиссии и получить от нее согласие. Компании распорядились долями, не проинформировав заранее об этом регулятора, чем нарушили действующее законодательство.

Комиссия в октябре 2019 вынесла предупреждение компании и установила срок для устранения нарушения до 3 декабря того же года. Caucasus Online так и не выполнил решение комиссии, хотя был оштрафован шесть раз.

Приостановка авторизации негативно сказалась бы на обеспечении Интернетом более 2,5 миллиона абонентов, поэтому компания приняла решение о назначении спецуправляющего Мариам Сулаберидзе в октябре прошлого года.

Теперь у Caucasus Online будет новый спецуправляющий, так как Сулаберидзе ушла с этой должности по собственному желанию. Новым спецуправляющим стала бывший Общественный защитник прав потребителей Тамта Тепнадзе, у которой есть 14-летний опыт работы в этой сфере.

В этой должности она будет иметь право увольнять или назначать директора, членов наблюдательского совета и сотрудников компании. Также она путем обращения в суд может поставить под вопрос сделки компании за последний год.

Также она будет вправе приостановить или ограничить распределение прибыли, дивидендов или выдачу премий, изменить зарплаты. При этом любое решение компании без ее ведома будет считаться недействительным.

С 2008 года Caucasus Online является единоличным владельцем 1200-километрового подводного оптиковолоконного кабеля. Именно с помощью этого кабеля осуществляется транзитная подача Интернета из Европы на Южный Кавказ и в регион Каспийского моря. С помощью оптиковолоконного кабеля, проложенного по дну Черного моря, стало возможным предоставлять Интернет высокого качества из Европы в Азию.

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