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Предприятие по производству товаров из алюминия и металлопластика

В Аджарии начали производить полиэтиленовые ящики

photo: press-service of the Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (2025)
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Программа развития сельских районов осуществляется Агентством развития села (RDA) при поддержке ЕС и Программы развития ООН

ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Предприятие по производству полиэтиленовых ящиков при поддержке государственной "Программы развития села" открылось в муниципалитете Кеда (Аджария), сообщает пресс-служба министерства окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

По данным пресс-службы Минсельхоза, на предприятии "Аджара Трейдинг групп" работают 10 местных жителей. В предприятие было инвестировано до 700 000 лари (225 тысяч долларов), в том числе 170 000 лари (54,8 тысячи долларов) из фонда "Программы развития села".

Швейная фабрика Джео-эм-текс
photo: press-service of the Ministry of Defence of Georgia
Новое швейное предприятие открылось в горной Аджарии

"Упаковочный материал занимает важное место в цепочке сельскохозяйственных ценностей. Именно на этом предприятии производятся полиэтиленовые ящики, в которых экспортируется выращенная в Грузии сельскохозяйственная продукция", – сказал заместитель директора Агентства по развитию села Георгий Джибладзе.

Всего в рамках программы профинансировано более 30 проектов, общая стоимость инвестиций превышает 5,5 миллиона лари (1,78 миллиона долларов), софинансирование составляет более 3,7 миллиона лари (1,19 миллиона долларов).

"Диверсификация возможностей в сельской местности важна для роста местной экономики. С помощью Евросоюза Грузия сможет провести соответствующие реформы и построить села будущего, где у людей будет возможность для образования, работы и бизнеса", – сказала менеджер "Программы развития села" Кетеван Хуцишвили.

Программа развития сельских районов осуществляется Агентством развития села (RDA) при поддержке Европейского союза (ЕС) и Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в рамках Программы Европейского соседства по сельскому хозяйству и развитию сельских районов (ENPARD).

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Темы:
Экономика Грузии (2025)
Теги:
Аджария, Экономика, Грузия

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