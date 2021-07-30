В Аджарии начали производить полиэтиленовые ящики

Программа развития сельских районов осуществляется Агентством развития села (RDA) при поддержке ЕС и Программы развития ООН

ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Предприятие по производству полиэтиленовых ящиков при поддержке государственной "Программы развития села" открылось в муниципалитете Кеда (Аджария), сообщает пресс-служба министерства окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

По данным пресс-службы Минсельхоза, на предприятии "Аджара Трейдинг групп" работают 10 местных жителей. В предприятие было инвестировано до 700 000 лари (225 тысяч долларов), в том числе 170 000 лари (54,8 тысячи долларов) из фонда "Программы развития села".

"Упаковочный материал занимает важное место в цепочке сельскохозяйственных ценностей. Именно на этом предприятии производятся полиэтиленовые ящики, в которых экспортируется выращенная в Грузии сельскохозяйственная продукция", – сказал заместитель директора Агентства по развитию села Георгий Джибладзе.

Всего в рамках программы профинансировано более 30 проектов, общая стоимость инвестиций превышает 5,5 миллиона лари (1,78 миллиона долларов), софинансирование составляет более 3,7 миллиона лари (1,19 миллиона долларов).

"Диверсификация возможностей в сельской местности важна для роста местной экономики. С помощью Евросоюза Грузия сможет провести соответствующие реформы и построить села будущего, где у людей будет возможность для образования, работы и бизнеса", – сказала менеджер "Программы развития села" Кетеван Хуцишвили.

Программа развития сельских районов осуществляется Агентством развития села (RDA) при поддержке Европейского союза (ЕС) и Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в рамках Программы Европейского соседства по сельскому хозяйству и развитию сельских районов (ENPARD).

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