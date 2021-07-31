Экономический рост в Грузии бьет рекорды – данные статистики

В июне 2021 года, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, наблюдался рост практически во всех сферах экономики

ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Восстановление экономики Грузии продолжается – рост ВВП в июне составил 18,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат".

В то же время экономика Грузии во втором квартале выросла на 29,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экономический рост Грузии за май и пять месяцев 2021 года

В июне 2020 года экономический спад составил 7,7%. Темпы падения экономики Грузии, вызванные пандемией коронавируса, снизились – в феврале 2021 года, по сравнению с тем же месяцем прошлого года, ВВП снизился на 5,1%.

Средний показатель реального роста за шесть месяцев с начала года составляет 11,5%

В мае 2021 года, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, наблюдался рост практически во всех видах деятельности: обрабатывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, торговле, операциях с недвижимостью, гостиницах и ресторанах, строительстве, транспорте и складировании. Снижение было зафиксировано только в горнодобывающей промышленности.

Грузия ждет в 2021 году рекордного роста экономики

Экономический рост в 2021 году составит 7,7%, что благотворно скажется на рабочих местах в Грузии, сказала министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава журналистам.

"Мы ожидаем, что прежде всего будет выполнен прогноз о том, что текущий год закончится с экономическим ростом не менее 7,7%, а также увеличится занятость", – заявила Турнава.

Она также отметила, что экономика в июне выросла не только по сравнению с 2020 годом, но и по сравнению с 2019-м, когда уровень экономики Грузии быстро развивался.

"В июне экономика росла довольно высокими темпами – 18,7%, что действительно беспрецедентно для этого периода. Это рост не только по сравнению с июнем 2020 года, но и по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, когда он составлял 9%", – сказала Турнава.

По словам министра, важно, что практически во всех отраслях есть экономический рост и особо выделяются крупные работодатели – обрабатывающая промышленность, банковский и финансовый сектор, гостиницы и другие объекты размещения, строительство и торговля.

Ранее, Минфин пересмотрел прогноз экономического роста Грузии в 2021 году. Рассматривается три сценария роста – базовый 7,7%, оптимистический – 10,2% и пессимистический – 4,3%. По прогнозам, рост ВВП будет высоким и в 2022 году составит 6,9%.

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