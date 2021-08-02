Правительство Грузии запускает государственную программу льготных ипотечных кредитов

Новая государственная программа направлена на улучшение жилищных условий многодетных семей и семей с новорожденными

ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Государственная программа льготных ипотечных кредитов для улучшения жилищных условий многодетных семей или семей с новорожденными начинает действовать в Грузии с сегодняшнего дня, об этом премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил перед началом заседания правительства в понедельник.

По словам главы правительства, это очень хорошая программа, благодаря которой семьи смогут купить квартиру или частный дом.

"Сегодня мы запускаем государственную программу субсидирования ипотечных кредитов для улучшения жилищных условий многодетных семей или семей с новорожденными детьми", – заявил Гарибашвили.

Как отметил премьер, детально о программе расскажет министр экономики Натия Турнаваа после заседания правительства.

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