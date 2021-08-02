Грузия быстрыми темпами восстанавливает экономику – премьер

По официальным данным "Сакстата", в июне показатель экономического роста в Грузии составил 18,7%, еще выше он был в апреле и мае

ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. В июне экономика Грузии выросла на 18,7%, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.

По словам премьера, благодаря правильной политике правительства экономика страны быстро восстанавливается.

"Я хочу ответить на цифры "Сакстата". Как известно, в пятницу были официально обнародованы показатели темпа экономического роста за июнь, который составил 18,7%. Это подтверждает насколько быстро страна переживает экономический рост и восстановление экономики", – сказал премьер.

Как отметил премьер, по данным Национальной службы статистики "Сакстат", в результате правильных шагов правительства, в апреле экономический рост составил 45%, в мае – 25%, в июне – 18,7%.

"Хочу также отметить, что, конечно же, мы сделаем все возможное, чтобы стимулировать бизнес на финансирование новых проектов. Для этого министр экономики Натия Турнава сегодня представит обновленный пакет проекта "Производи в Грузии", – сказал Ираклий Гарибашвили.

По словам премьера, за полгода экономический рост в Грузии составил 12, 8%.

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