Гарибашвили обещал снизить ставку на банковское обслуживание пенсионеров

Пенсионеры в Грузии, которых обслуживает Liberty банк, здесь же могут взять кредит под обеспечение пенсии, однако под немалую процентную ставку – 35%

ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. При правительстве Грузии создана межведомственная комиссия, которая сделает все для снижения ставки на банковское обслуживание пенсионеров, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

По его словам, во время его выступления в парламенте остро был поставлен вопрос высокой процентной банковской ставки для пенсионеров. Премьер отметил, что до 2012 года, пока к власти не пришла "Грузинская мечта", процент банковского кредита для пенсионеров составлял 100-120%, а сейчас этот показатель снижен до 35%.

"Однако и это очень высокая ставка, поэтому мы сделаем все, чтобы снизить еще ставку на банковское обслуживание пенсионеров", – заявил Гарибашвили, добавив, что лично встречался с руководством банка по этому вопросу.

Приказ о создании межведомственной комиссии, которая займется этим вопросом, был издан 28 июля. Руководить ей будет вице-премьер Леван Давиташвили. Для принятия участия в работе комиссии также приглашены члены парламента, министры финансов и здравоохранения.

"Мы вместе должны найти выход в кратчайшее время", – отметил Гарибашвили.

На сегодняшний день все пенсионеры получают пенсию в банке Liberty, там же они могут взять кредит под обеспечение пенсии.

На сегодняшний день в Грузии насчитывается около 800 тысяч пенсионеров. Пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам – с 65 лет. Пенсионеры до 70 лет получают пенсию в размере 240 лари (74,5 доллара), а старше 70 – 275 лари (85,4 доллара). На пенсионное обеспечение в бюджете Грузии выделено 2,6 миллиарда лари (807 миллионов долларов).

Liberty Bank – один из крупнейших банков Грузии с совокупными активами более 2 миллиардов лари (более 620 миллионов долларов) и капиталом 200 миллионов лари (62 миллиона долларов). У банка самая крупная филиальная сеть, насчитывающая более 360 отделений и 570 банкоматов. В Liberty Bank работает более 4 600 сотрудников, обслуживающих более 1,7 миллиона клиентов.

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