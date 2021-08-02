Цены на лекарства будут пересмотрены в Грузии – премьер

Ираклий Гарибашвили обещал серьезно изучить ценообразование на лекарства на фармакологическом рынке Грузии, признав, что они действительно непомерно высокие

ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Цены на лекарства в Грузии очень высокие, и в этом направлении необходимо принять соответствующие меры, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.

"Еще один вопрос, который беспокоит наше население – это ситуация на фармарынке и цены на лекарства. Из-за этого все крайне озабочены и встревожены... Не хочу заранее делать выводы, но есть предварительная информация, что на некоторые лекарства компаниями установлены 300-400-процентные надбавки, что абсолютно неприемлемо. Ни в одной стране такого не происходит", – заявил Гарибашвили.

По мнению главы правительства, данный вопрос должен быть хорошо изучен, поскольку он напрямую связан с благосостоянием населения.

Согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат", цены на обезболивающие препараты выросли на 32,15%. Также подорожали сердечно-сосудистые препараты, термометры, тонометры и так далее. Подскочили цены и на витамины, которые пользуются особым спросом в период пандемии.

Граждане Грузии, которые имеют хоть какой-то шанс достать лекарства из Турции, обращаются к этому методу, потому что, как выяснилось, там лекарства стоят гораздо дешевле, чем в Грузии.

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