Правительство Грузии и в этом году субсидирует предстоящий ртвели

В этом году на субсидирование винограда нового урожая из госбюджета Грузии выделяется 100 миллионов лари

ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение субсидировать предстоящий ртвели (сбор винограда) в связи с постпандемической ситуацией в стране, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

По словам премьера, благодаря программе субсидирования, килограмм винограда сорта ркацители будет стоить не менее 0,90 лари.

"У виноградарей могут возникнуть проблемы с реализацией винограда, и учитывая это, а также постпандемическую ситуацию, мы решили субсидировать урожай и в этом году. Килограмм ркацители будет стоить не менее 0,90 лари, из которых компании получат 0,35 лари от государства", – сказал Гарибашвили.

Глава правительства отметил, что в результате правильной государственной политики по развитию виноградарства и виноделия, за последние восемь лет посажено около 6 400 гектаров новых виноградников.

"Хочу довести до сведения нашего населения факты – за последние восемь лет было посажено около 6 400 гектаров новых виноградников. Это результат нашей правильной политики. Для сравнения, чтобы рассказать населению, в 2012 году, когда мы пришли к власти, в стране было 39 винных компаний. В 2020 году их число уже составило 350, включая винные погреба, малые, средние и крупные компании. Всего в регионе Кахети за счет виноделия в 2012 году прибыль составила 35 миллионов лари, а в 2020 году этот доход увеличился до 323 миллионов", – сказал премьер.

За эти годы повысилась и урожайность. Так, по словам Ираклия Гарибашвили, если в 2012 году было переработано 52,2 тысячи тонн винограда, то в 2020 году – 283 тысячи тонн.

По словам министра сельского хозяйства Грузии Левана Давиташвили, правительство выделило 100 миллионов лари на субсидирование ртвели.

"Государство выделило из бюджета 100 миллионов лари. Мы понимаем, что это довольно много, но это необходимо для поддержания стабильности сектора и перспектив дальнейшего развития", – сказал Давиташвили.

По его словам, если фермеры не успеют по какой-либо причине зарегистрироваться на программу субсидирования до начала ртвели, то им представится такая возможность уже во время сбора урожая.

Как рассказал министр, с 2014 года в стране заработала электронная паспортизация виноградников – самый важный элемент для контроля качества вина, которая дает точные данные о состоянии каждого виноградника.

Как отметил министр, фактически весь регион Кахети и Рача-Лечхуми в этом году будет охвачен системой электронных паспортов.

В условиях пандемии одним из важнейших вызовов в области сельского хозяйства был сбор урожая винограда и его сдача. В прошлом году в стране было собрано и переработано более 280 тысяч тонн винограда. Виноград сдали более 25 тысяч фермеров, их доходы составили 310 миллионов лари.

С целью поддержки фермеров-виноградарей правительство Грузии решило субсидировать два сорта винограда – "ркацители" и "кахури мцване", которые в основном выращивают в Кахети.

Для усиления экспортного потенциала грузинского вина на международных стратегических рынках маркетинговая деятельность продолжалась в дистанционных форматах, с использованием онлайн-дегустаций и онлайн-платформ была активирована реклама на рейтинговых веб-сайтах онлайн-торговли вином, на телевидении и радио, были созданы рекламные страницы грузинского вина в различных социальных сетях.

Кроме того, была создана "программа помощи малым погребам", в рамках которой до 1,5 тысячи бутылок вина из десятков небольших виноделен, пострадавших от пандемии, были доставлены импортерам по всему миру.

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