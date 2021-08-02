Кто может воспользоваться госпрограммой субсидирования ипотеки в Грузии?

Правительство Грузии с 1 сентября 2021 года начинает программу субсидирования ипотеки для многодетных семей или семей с новорожденными

ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Министерство экономики Грузии разъяснило детали государственной программы субсидирования ипотечного кредита.

Правительство Грузии с 1 сентября 2021 года начинает программу субсидирования ипотеки для многодетных семей или семей с новорожденными. Об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил сегодня перед началом заседания правительства.

По информации Министерства экономики и устойчивого развития, программа предусматривает субсидию на проценты, начисленные по ипотечным кредитам, взятым многодетными семьями или семьями с новорожденными, одинокими или вдовствующими родителями в течение 60 месяцев после выдачи займа.

По данным Министерства экономики и устойчивого развития программу могут использовать:

Семья, одинокий или вдовствующий родитель, если на момент получения кредита присутствует ребенок в возрасте до одного года, родившийся после 1 сентября 2021 года;

Семья, одинокий или вдовствующий родитель, если на момент получения ипотеки у них трое или более несовершеннолетних детей;

Семья, одинокий или вдовствующий родитель, усыновившие несовершеннолетнего ребенка после 1 сентября 2021 года.

По данным Минэкономики, программа будет предоставлять ипотечные кредиты только в национальной валюте, они будут выдаваться коммерческим банком на покупку или строительство частного дома/ квартиры:

Ипотека должна быть выдана после 1 сентября 2021 года.

Максимальная сумма кредита составит 200 тысяч лари ( около 65 тысяч долларов).

Стоимость приобретаемой квартиры или дома может превысить сумму в 200 тысяч лари.

Программа носит разовый характер и получатель может участвовать в ней только один раз, независимо от суммы взятого им кредита.

Последнее ограничение не распространяется на многодетные семьи - они смогут повторно использовать программу в случае наличия четырех и более детей и, как следствие, смогут несколько раз получить новый кредит до 200 тысяч лари.

Новую инициативу правительства будет реализовывать агентство "Производи в Грузии" при Минэкономики.

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