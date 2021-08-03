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Лондонская фондовая биржа

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

© AFP / TOLGA AKMEN
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (2030)
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Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю снизились в стоимости

ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю снизилась на 0,1% и составила 102,14 с доходностью 2,27%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.

Торги корпоративными облигациями

Согласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю понизилась на 0,05%, торги закрылись с доходностью 2,59% по цене 106,55 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 102,28 пункта с доходностью 5,17%, за неделю цена повысилась на 0,17%.

Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю понизилась на 0,1% до 101,34, доходность составила 3,78%.

Торги акциями

Цена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю повысилась на 2,74% и составила 15,0 фунтов стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 152 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 14,22-15,2 фунта за акцию.

Министерство финансов Грузии
© Sputnik / Levan Avlabreli
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Цена на акции компании Georgia Capital понизилась на 0,16% и составила 6,29 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 71 тысячи ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 6,18-6,43 фунта.

Акции TBC Bank повысились в цене за неделю на 2,02% до 12,14 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 67 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 11,74-12,18 фунта за акцию.

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Темы:
Экономика Грузии (2030)
Теги:
Грузия, Лондон, еврооблигации, "Банк Грузии", TBC Bank

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