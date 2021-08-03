Цены в новостройках в Тбилиси продолжают расти

Средняя цена во втором квартале 2021 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках столицы составляет 2 311 лари

ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Годовой индекс цен на новое жилье в Тбилиси вырос на 10,1%, при этом во втором квартале 2021 года по сравнению с прошлым кварталом цены снизились на 0,4%, говорится на сайте Национальной службы статистики "Сакстата".

Индекс цен на жилую недвижимость отражает динамику цен и охватывает новостройки и строящуюся недвижимость в Тбилиси.

Согласно данным "Сакстата" цены на новые построенные квартиры в Тбилиси во втором квартале по сравнению с первым упали на 1,3%, а по сравнению с ценами год назад – выросли на 7,5%.

Официальный курс лари к доллару на 3 августа составляет 3,1042 GEL/1$.

Цены на квартиры в новостройках Тбилиси