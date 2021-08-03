Цены в новостройках в Тбилиси продолжают расти

ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Годовой индекс цен на новое жилье в Тбилиси вырос на 10,1%, при этом во втором квартале 2021 года по сравнению с прошлым кварталом цены снизились на 0,4%, говорится на сайте Национальной службы статистики "Сакстата".
Индекс цен на жилую недвижимость отражает динамику цен и охватывает новостройки и строящуюся недвижимость в Тбилиси.
Согласно данным "Сакстата" цены на новые построенные квартиры в Тбилиси во втором квартале по сравнению с первым упали на 1,3%, а по сравнению с ценами год назад – выросли на 7,5%.
Официальный курс лари к доллару на 3 августа составляет 3,1042 GEL/1$.
Цены на квартиры в новостройках Тбилиси
|Район
|Средняя стоимость квадратного метра, лари
|Мтацминда
|4 178
|Ваке
|3 660
|Сабуртало
|3 194
|Чугурети
|3 121
|Крцаниси
|3 043
|Дидубе
|2 870
|Надзаладеви
|2 605
|Исани
|2 546
|Глдани
|2 473
|Самгори
|2 376
А вот средний квартальный рост цен на новые дома в столице составил 2,2%, а за год цены на них выросли на 17,9%.
Цены на новые дома в Тбилиси
|Район
|Средняя стоимость квадратного метра, лари
|Ваке
|3 800
|Мтацминда
|3 460
|Сабуртало
|2 720
|Крцаниси
|2 500
|Исани
|2 460
|Чугурети
|2 370
|Надзаладеви
|1 890
|Дидубе
|1 860
|Глдани
|1 840
|Самгори
|1 730
Согласно исследованию "Сакстата" средняя цена во втором квартале 2021 года за 1 квадратный метр в новостройках города черного каркаса составляет 2 311 лари, белого – 2 773, а зеленого – 3 139. Для сравнения во втором квартале 2020 года цены были следующими: черный каркас – 1 909 лари за квадратный метр, белый каркас – 2 291 лари, а зеленый каркас – 2 936 лари.
Индекс цен является важным индикатором макроэкономической и финансовой стабильности, и им чаще всего пользуются Нацбанк Грузии и частные девелоперы.
Он служит, с одной стороны, для оценке развития и рисков рынка недвижимости, а с другой – для установки и оценке связей с рынком недвижимости и финансовой стабильности.
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