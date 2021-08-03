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Квартиры в новостройке

Цены в новостройках в Тбилиси продолжают расти

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (2030)
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Sputnik Грузия
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Средняя цена во втором квартале 2021 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках столицы составляет 2 311 лари

ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Годовой индекс цен на новое жилье в Тбилиси вырос на 10,1%, при этом во втором квартале 2021 года по сравнению с прошлым кварталом цены снизились на 0,4%, говорится на сайте Национальной службы статистики "Сакстата".

Индекс цен на жилую недвижимость отражает динамику цен и охватывает новостройки и строящуюся недвижимость в Тбилиси.

Согласно данным "Сакстата" цены на новые построенные квартиры в Тбилиси во втором квартале по сравнению с первым упали на 1,3%, а по сравнению с ценами год назад – выросли на 7,5%.

Официальный курс лари к доллару на 3 августа составляет 3,1042 GEL/1$.

Цены на квартиры в новостройках Тбилиси

Район Средняя стоимость квадратного метра, лари
Мтацминда 4 178
Ваке 3 660
Сабуртало 3 194
Чугурети 3 121
Крцаниси 3 043
Дидубе 2 870
Надзаладеви 2 605
Исани 2 546
Глдани 2 473
Самгори 2 376

А вот средний квартальный рост цен на новые дома в столице составил 2,2%, а за год цены на них выросли на 17,9%.

Цены на новые дома в Тбилиси

Район Средняя стоимость квадратного метра, лари
Ваке 3 800
Мтацминда 3 460
Сабуртало 2 720
Крцаниси 2 500
Исани 2 460
Чугурети 2 370
Надзаладеви 1 890
Дидубе 1 860
Глдани 1 840
Самгори 1 730

Согласно исследованию "Сакстата" средняя цена во втором квартале 2021 года за 1 квадратный метр в новостройках города черного каркаса составляет 2 311 лари, белого – 2 773, а зеленого – 3 139. Для сравнения во втором квартале 2020 года цены были следующими: черный каркас – 1 909 лари за квадратный метр, белый каркас – 2 291 лари, а зеленый каркас – 2 936 лари.

Индекс цен является важным индикатором макроэкономической и финансовой стабильности, и им чаще всего пользуются Нацбанк Грузии и частные девелоперы.

Он служит, с одной стороны, для оценке развития и рисков рынка недвижимости, а с другой – для установки и оценке связей с рынком недвижимости и финансовой стабильности.

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Темы:
Экономика Грузии (2030)
Теги:
Грузия, Тбилиси, Недвижимость в Тбилиси, Цены на недвижимость в Тбилиси, Национальная служба статистики Грузии "Сакстат", Статистика

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