Прямые рейсы свяжут Батуми с Вильнюсом и Таллином

Рейсы между Вильнюсом и Батуми, а также между Таллином и Батуми будут выполняться раз в неделю

ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Еще две европейских авиакомпании возобновят полеты в направлении Грузии в летний сезон, говорится в сообщении Агентства гражданской авиации.

Литовская авиакомпания Getjet и эстонская авиакомпания Smartlynx будут выполнять несколько чартерных рейсов по направлениям Вильнюс-Батуми-Вильнюс и Таллин-Батуми-Таллин.

Согласно заявке, поданной Getjet в Агентство гражданской авиации, рейсы между Вильнюсом и Батуми будут выполняться на самолетах Airbus A319 раз в неделю, по понедельникам, до 30 августа. Первый рейс в этом направлении авиакомпания уже выполнила.

Что касается эстонского перевозчика Smartlynx, авиакомпания планирует выполнять несколько чартерных рейсов между Таллином и Батуми с 5 августа по 23 сентября раз в неделю, по четвергам, на самолетах Airbus A320.

Агентство гражданской авиации Министерства экономики и устойчивого развития Грузии 2 августа этого года предоставило обеим авиакомпаниям разрешение на выполнение полетов по вышеуказанным направлениям. Следует отметить, что и литовские, и эстонские авиакомпании выполняли рейсы в Батуми до пандемии в 2019 году.

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