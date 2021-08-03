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Сотрудники компании "Лидерфуд" объявили забастовку в поддержку гендиректора

photo : Zgapari / FB
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (2032)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210803/252497020/Sotrudniki-kompanii-Liderfud-obyavili-zabastovku-v-podderzhku-gendirektora.html

Коллектив "Лидерфуд" не требует повышения зарплат или улучшения условий труда, он требует оставить во главе компании прежнего гендиректора

ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Сотрудники крупнейшей в Грузии мясоперерабатывающей компании "Лидерфуд" во Мцхета объявили забастовку в поддержку генерального директора Романа Антидзе.

По словам бастующих, в случае его увольнения компания не сможет продолжать работу.

Бастующие сотрудники утверждают, что один из акционеров предприятия Ираклий Думбадзе не позволяет генеральному директору эффективно осуществлять свои полномочия.

Шахта в Ткибули, где произошел обвал
© Sputnik / STRINGER
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Они опасаются, что в случае, если будет назначен новый руководитель, последуют и кадровые изменения.

Как рассказал Роман Антидзе Первому каналу, Ираклий Думбадзе собирается подать на него в суд по сфабрикованным обвинениям, поэтому он решил уволиться по собственному желанию. Гендиректора обвиняют в банкротстве компании.

"Он подает в суд на свою компанию и на меня с единственной целью - убрать меня с этой должности. Я работаю в этой сфере уже 20 лет и никогда не наносил вред компании, всегда стараюсь продвигать ее вперед", - сказал Антидзе.

Ираклий Думбадзе, владеющий 50% акций "Лидерфуд", не комментирует ситуацию.

Крупнейшее мясоперерабатывающее предприятие Грузии, компания "Лидерфуд", было основано в 2009 году. Сегодня компания является одним из ведущих поставщиков мясных продуктов в Грузии. Leaderfood продает до пятидесяти наименований мясопродуктов, изготовленных по европейским технологиям.

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Темы:
Экономика Грузии (2032)
Теги:
Грузия, Экономика, Забастовка

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