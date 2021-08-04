Рост цен в Грузии превысил 11%: новая статистика по инфляции

Согласно прогнозу Национального банка Грузии, годовая инфляция в 2021 году будет на уровне 7% при целевом показателе 3%

ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Годовая инфляция (июль 2021 года к июлю 2020 года) в Грузии составила 11,9%, при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).

В последний раз годовой уровень инфляции выше 10% был зафиксирован в июне 2011 года.

За год цены выросли на транспорт (22,5%), здравоохранение (11,4%), мебель (11,6%) и коммунальные услуги (11,1%). В июле цены на продовольствие за год выросли на 14,1%. Больше всего подорожало растительное масло – 48%, овощи – 35,4%, сахар – 18,1% и хлеб 12,4%.

В июле 2021 года, по сравнению с июнем 2021 года, уровень инфляции составил 1,3%. В июне месячная инфляция составляла 0,7%.

Что влияет на динамику цен в Грузии

По данным Национального банка Грузии, влияние на рост инфляции в стране оказывают повышение цен на мировых сельскохозяйственных рынках и колебания обменного курса лари.

Кроме того, по информации регулятора, в глобальном масштабе рост цен на нефть сказывается на топливе, а в результате увеличивает давление на инфляцию в Грузии.

"На фоне увеличения тарифа на газ в Тбилиси ожидается, что влияние роста платежей на коммунальные услуги с июня еще больше увеличивает показатель инфляции", – говорится в заявлении.

По данным Нацбанка, предварительные показатели указывают на активизацию совокупного спроса, который оказался выше существующих прогнозов.

"Темпы роста экономики увеличиваются и поддерживаются фискальным стимулом. Кроме того, рост внутреннего спроса сказывается на увеличении объемов импорта. Противовесом этих факторов может служить приток иностранных туристов, которые помогут снизить инфляцию благодаря положительной динамике валютного рынка", – говорится в заявлении.

В документе отмечается, что в июле годовой уровень инфляции достигнет пика, а в течение 2021 года при других равных условиях будет 7%.

Цены страшнее ковида. Карикатура

Регулятор считает, что долгосрочное поддержание уровня инфляции выше целевого увеличивает риски роста инфляционных ожиданий, что может отразиться на росте инфляции в будущем. В связи с этим Нацбанк в апреле принял решение ужесточить монетарную политику и повысил ставку рефинансирования до 9,5%. В июне регулятор сохранил ставку на прежнем уровне.

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