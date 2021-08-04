Нацбанк Грузии ужесточил монетарную политику

По данным Нацбанка, уровень инфляции в июле составил 11,9% при целевом показателе 3%

ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Комитет монетарной политики Национального банка Грузии принял решение увеличить ставку рефинансирования с 9,5 до 10%, говорится в сообщении регулятора.

Национальный банк смягчал монетарную политику с апреля 2020 года, после долгого периода ужесточения для нейтрализации инфляционного давления, вызванного падением обменного курса. Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь 2019 года выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года, а в марте 2021 года снова начала расти.

"Комитет монетарной политики Национального банка принял решение увеличить ставку рефинансирования на 0,5 процентных пункта. Ставка монетарной политики определена на уровне 10%", – говорится в сообщении.

По данным Нацбанка, уровень инфляции в июле составил 11,9% при целевом показателе 3%. Нацбанк связывает увеличение уровня инфляции с растущими мировыми ценами на продовольствие и нефть, а также увеличившимися ценами транспортировки на импортированные продукты. Кроме того, причиной роста цен регулятор считает и увеличение внутреннего спроса.

Согласно прогнозу, годовая инфляция в 2021 году будет на уровне выше 9% и а в 2022 году начнет снижаться и приблизится к целевому показателю.

При этом Нацбанк Грузии отметил, что последующее увеличение ставки рефинансирования будет зависеть от ожиданий по инфляции и динамики факторов, воздействующих на нее.

Следующее заседание комитета состоится 15 сентября.

Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.

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