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Пассажирский самолет авиакомпании Air Arabia - возобновление прямых рейсов с Шарджа

На авиарынке Грузии работают 39 авиакомпаний: восстановлено 88% рейсов

photo : courtesy of GCAA / FB
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (2035)
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Sputnik Грузия
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После тяжелого пандемийного периода и долгого простоя постепенно возвращаются к нормальному ритму работы все три международных аэропорта Грузии

ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. На авиационном рынке Грузии работают 39 авиакомпаний – на две больше, чем за аналогичный период 2019 года, последние данные публикует Агентство гражданской авиации.

По данным Агентства, полеты выполняются по 77 направлениям, в то время как в 2019 году полеты выполнялись по 80 направлениям.

Пассажирский самолет в небе
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По сравнению с аналогичным периодом 2019 года восстановлено 88% рейсов.

По состоянию на 1 августа, рейсы выполняются с частотой 385-405 полетов в неделю. Для сравнения, в 2019 году полеты выполнялись с частотой 440-460 рейсов.

Что касается трех международных аэропортов в Тбилиси, Батуми и Кутаиси, то в Батуми статистика по сравнению с 2019 годом улучшилась по всем четырем пунктам. По сравнению с 2019 годом, число направлений восстановлено на 158%, число стран – на 120%, число авиакомпаний – на 158%, частота рейсов – на 150%.

Хуже процесс восстановления проходит в Кутаиси: число направлений восстановлено на 72%, число стран – на 67%, число авиакомпаний – на 150%, частота рейсов – на 80%.

В Тбилиси показатели таковы: число направлений восстановлено на 95%, число стран – на 86%, число авиакомпаний – на 97%, частота рейсов – на 76%.

Агентство гражданской авиации Грузии утвердило график полетов летней навигации 2021 года 30 марта.

Грузия возобновила международные авиаперевозки с 1 февраля 2021 года.

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Темы:
Экономика Грузии (2035)
Теги:
Грузия, авиасообщение

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