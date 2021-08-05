Сколько кредитов подорожали после последнего решения Нацбанка Грузии

ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Более 140 тысяч кредитов в Грузии подорожали из-за повышения ставки рефинансирования на 0,5%, говорится в сообщении НПО "Общество и банки".
Комитет монетарной политики Национального банка Грузии 4 августа принял решение увеличить ставку рефинансирования с 9,5 до 10%.
В результате подорожали 140,1 тысячи кредитов на общую сумму 7,825 миллиарда лари.
"Решение комитета монетарной политики является продолжением ужесточенной политики против инфляционных рисков", – говорится в сообщении НПО.
НПО также привело статистику, какие кредиты подорожали из-за повышения ставки рефинансирования.
|Вид кредита
|Число кредитов
|Объем, млн. лари
|Ипотечный
|60 300
|2868,1
|Потребительский
|45 400
|1005
|Бизнес-кредиты
|30 400
|3779
|Автокредит
|700
|19,2
|Неопределенного назначения
|3 300
|101,2
Обменный курс лари по отношению к доллару США на 5 августа составляет 3,1022 GEL/$1.
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