10:06 05 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6780
  • 100 RUB4.2550
  • USD3.1022
Поиск
Человек держит в руках купюры грузинской валюты лари различного номинала

Сколько кредитов подорожали после последнего решения Нацбанка Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Экономика Грузии (2037)
91 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/02/251904552.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210805/252506647/Skolko-kreditov-podorozhali-posle-poslednego-resheniya-Natsbanka-Gruzii.html

Комитет монетарной политики Национального банка Грузии 4 августа принял решение увеличить ставку рефинансирования с 9,5 до 10%

ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Более 140 тысяч кредитов в Грузии подорожали из-за повышения ставки рефинансирования на 0,5%, говорится в сообщении НПО "Общество и банки".

Купюры достоинством сто лари
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Кредиты в Грузии подорожают - Нацбанк ужесточил монетарную политику

Комитет монетарной политики Национального банка Грузии 4 августа принял решение увеличить ставку рефинансирования с 9,5 до 10%.

В результате подорожали 140,1 тысячи кредитов на общую сумму 7,825 миллиарда лари.

"Решение комитета монетарной политики является продолжением ужесточенной политики против инфляционных рисков", – говорится в сообщении НПО.

НПО также привело статистику, какие кредиты подорожали из-за повышения ставки рефинансирования.

Вид кредита Число кредитов Объем, млн. лари
Ипотечный 60 300 2868,1
Потребительский 45 400 1005
Бизнес-кредиты 30 400 3779
Автокредит 700 19,2
Неопределенного назначения 3 300 101,2

Обменный курс лари по отношению к доллару США на 5 августа составляет 3,1022 GEL/$1.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Экономика Грузии (2037)
Теги:
Национальный банк Грузии, кредит, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Тушение природных пожаров в северном пригороде Афин
Огненное лето: лесные пожары добрались до Афин - фото
В каких районах Тбилиси опасно покупать квартиры
В каких районах Тбилиси опасно покупать квартиры
Самые “старые” и “молодые” страны Европы
Самые “старые” и “молодые” страны Европы
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться