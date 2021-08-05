Что мы едим? – в Грузии обнаружили недоброкачественные мясопродукты

На лабораторные исследования были отправлены мясопродукты 26 наименований, в десяти из них были обнаружены нарушения

ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Инспекторы Национального агентства продовольствия выявили нарушения в десяти наименованиях мясопродуктов, сообщает пресс-служба ведомства.

С целью защиты интересов потребителей, Национальное агентство продовольствия продолжает брать образцы и изучать разные продукты.

Инспекторы в июле этого года взяли образцы 26 наименовании мясопродуктов и отправили в государственную лабораторию сельского хозяйства на исследование.

Исследование было проведено на наличие конины, ослиного мяса и птицы.

В результате лабораторных анализов нарушения нашли в десяти мясопродуктах.

В частности, нарушения выявлены в сосисках "Специверия Ваке", "Иверияспец", охотничья вареная колбаса, в колбасе "Чоризо", в сосисках "Франкфуртер экстра", сосисках "Пеперони капчено-вареные", ветчине "Баварская копчено-варенная" и так далее. В этих продуктах инспекторы выявили наличие курятины несмотря на то, что на этикетке не было соответствующего указания.

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