Теперь официально - у телекомпании "Имеди" новый владелец

ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Семья покойного грузинского миллиардера и политика Бадри Патаркацишвили официально передала право собственности на телекомпанию "Имеди" международной компании Honeywell Partners, управляющим партнером в которой является бизнес-партнер семьи Ираклий Рухадзе.

"Наша семья передала право собственности на телекомпанию "Имеди" компании, контролируемой Honnewell Partners. Сделка была завершена в августе 2021 года, ей предшествовало одобрение Национальной комиссии по коммуникациям Грузии. По условиям сделки, 100% акций Georgian Media Production Group, владеющей холдингом Imedi Media Holding Georgian Media Production Group, были переданы Media Finance Group BV, входящей в группу компаний Honeywell Partners In", - говорится в заявлении.

Семья Патаркацишвили отмечает, что одной из главных причин продажи канала стало то, что последние годы они живут за пределами Грузии.

"Владение "Имеди" на протяжении последних нескольких лет было большой ответственностью для нашей семьи. После трагической смерти Бадри в 2008 году и незаконного захвата телеканала мы были вынуждены в течение многих лет вести судебные тяжбы, чтобы защитить наши законные интересы. На протяжении почти десяти лет с момента возвращения "Имеди" нам выпала честь работать с лучшими профессионалами в своей области... Но поскольку последние годы мы живем в основном за пределами Грузии, руководить телекомпанией нам помогал глава Honeywell Partners Ираклий Рухадзе, который ранее работал с Бадри лично, а затем с нашей семьей. Honeywell Partners разделяет нашу веру в то, что "Имеди" должна быть объективной вещательной компанией", - говорится в заявлении.

О том, что вдова ныне покойного грузинского миллиардера Бадри Патаркацишвили Инна Гудавадзе продает принадлежащую семье телекомпанию "Имеди", стало известно в 2018 году. Будущим владельцем компании назывался бизнес-партнер Патаркацишвили, гражданин США Ираклий Рухадзе, который является управляющим партнером в международной компании Hunnewell Partners. Как сообщалось ранее, стоимость сделки составила 30 миллионов долларов.

До 2018 года Hunnewell Partners была организацией в отрасли управления активами и инвестициями, у которой были офисы в Лондоне, Майями, Тбилиси, Киеве, Малаге и на Виргинских островах. Партнеры организации управляли активами в США, в странах Западной и Восточной Европы, а также на постсоветском пространстве.

Портфели Hunnewell Partners в Грузии представлены крупнейшими и известными организациями, такими как оператор сотовой связи MagtiСom, Руставский металлургический завод, Heidelberg Cement, Liberty Bank и IDS Borjomi.

Рухадзе является членом наблюдательного совета этих и других компаний как в Грузии, так и в других странах.

Передача телекомпании новому владельцу состоялась за два месяца до выборов. Выборы в органы местного самоуправления пройдут в Грузии 2 октября. Население страны в этот день будет выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов.

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