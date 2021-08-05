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Лаша Хуцишвили

Минфин: госдолг Грузии значительно снизится к 2026 году

photo: Ministry of Finance of Georgia / FB
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (2038)
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Фискальный сектор получил серьезный удар из-за пандемии коронавируса, однако бюджетный сектор показал свою большую устойчивость, заявил министр

ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Внешний долг правительства Грузии снизится к 2026 году до 45% от ВВП, заявил глава министерства финансов страны Лаша Хуцишвили.

По прогнозу бюджета на 2021 год, чистый долг правительства составит 50,3%, а дефицит бюджета будет 6,9% ВВП. В 2020 году долг составил 52,3%, а дефицит - 9,3%.

Пустые улицы. Закрытые кафе, бары и рестораны в квартале Новый Тифлис
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Наша цель снижение дефицита бюджета и долга. К 2026 году мы снизим чистый долг правительства до 45%, а дефицит - до 2% ВВП. В 2030 долг будет ниже 40%, а дефицит около 1,5% ВВП", - сказал Хуцишвили на презентации 30-летнего плана ведомства.

По его словам, фискальный сектор получил серьезный удар из-за пандемии коронавируса, однако бюджетный сектор показал свою большую устойчивость.

При этом, показатели фискальной политики Грузии будут непосредственно зависеть от пандемии и существующий прогноз сделан, исходя из текущей ситуации, подчеркнул министр.

Туристы в масках гуляют по центру столицы Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Во сколько бюджету Грузии обошлась пандемия коронавируса

В июне рост ВПП составил 18,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Презентации плана развития страны до 2030 года было запланированы правительством Грузии в мае этого года. Несмотря на то, что 2 октября в Грузии пройдут выборы в органы местной власти и официальная предвыборная кампания уже началась, до конца августа все ведомства должны представить развитие своих сфер. После в сентябре начнутся консультации, а подробный общий план развития Грузии до 2030 года будет представлен уже после дня голосования.

В оппозиции решение правительства начать представление программ перед выборами назвали частью предвыборной кампании и популизмом.

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Темы:
Экономика Грузии (2038)
Теги:
Грузия, Министерство финансов Грузии, Долг

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