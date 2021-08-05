22:02 05 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6780
  • 100 RUB4.2550
  • USD3.1022
Поиск
Министерство финансов Грузии

Налоги в Грузии платить будет легче

© Sputnik / Levan Avlabreli
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Экономика Грузии (2039)
61 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/05/252514763.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210805/252514797/Nalogi-v-Gruzii-platit-budet-legche.html

Минфин работает на реализацией проекта "нулевого окна" для декларирования и взимания налогов, заявил министр

ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Министерство финансов Грузии запланировало масштабную реформу, согласно которой налоги будет платить значительно легче, а число неплательщиков сократится, заявил глава ведомства Лаша Хуцишвили.

Доходы от налогов являются одной из самых крупных статей дохода бюджета. При этом в Грузии администрирование налогов очень простое – по принципу одного окна.

"Мы работаем над реализацией проекта "нулевого окна" для взимания налогов. Этот проект подразумевает полную автоматизацию процесса декларирования доходов", - сказал Хуцишвили.

По его словам, полная автоматизация подразумевает автоматическое декларирование сумм, поступающих на счета бизнес-организаций.

Папка с документами в налоговой компании
photo : Pixabay / jackmac34
Налоговая амнистия в Грузии: кому простят долги?

"Во время перечисления суммы по бизнес-транзакции будет осуществляться автоматическое декларирование этой суммы и оплата соответствующего налога, и, соответственно, в Грузии исчезнут рутинные процедуры заполнения деклараций и оплаты налогов", - сказал Хуцишвили.

При этом он отметил, что после внедрения новой системы риск ошибок будет сведен к нулю, а число неплательщиков налогов сократится.

Презентации плана развития страны и будущих реформ до 2030 года была запланирована правительством Грузии в мае этого года. Несмотря на то, что 2 октября в Грузии пройдут выборы в органы местной власти, до конца августа ведомства должны представить планы развития своих сфер. После в сентябре начнутся консультации, и подробный общий план развития Грузии до 2030 года будет представлен уже после дня голосования.

В оппозиции такое решение правительства назвали частью предвыборной кампании и популизмом.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Экономика Грузии (2039)
Теги:
Грузия, Министерство финансов Грузии, налоги

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Тара Дэвис из США на Олимпийских играх 2020 в Токио
Стелите подушки: Олимпийские падения в Токио-2020 - фото
Руки прочь от музея: активисты защищают историческое здание в Тбилиси - видео
Руки прочь от музея: активисты защищают историческое здание в Тбилиси – видео
Самые “старые” и “молодые” страны Европы
Самые “старые” и “молодые” страны Европы
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться