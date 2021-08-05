Налоги в Грузии платить будет легче

Минфин работает на реализацией проекта "нулевого окна" для декларирования и взимания налогов, заявил министр

ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Министерство финансов Грузии запланировало масштабную реформу, согласно которой налоги будет платить значительно легче, а число неплательщиков сократится, заявил глава ведомства Лаша Хуцишвили.

Доходы от налогов являются одной из самых крупных статей дохода бюджета. При этом в Грузии администрирование налогов очень простое – по принципу одного окна.

"Мы работаем над реализацией проекта "нулевого окна" для взимания налогов. Этот проект подразумевает полную автоматизацию процесса декларирования доходов", - сказал Хуцишвили.

По его словам, полная автоматизация подразумевает автоматическое декларирование сумм, поступающих на счета бизнес-организаций.

"Во время перечисления суммы по бизнес-транзакции будет осуществляться автоматическое декларирование этой суммы и оплата соответствующего налога, и, соответственно, в Грузии исчезнут рутинные процедуры заполнения деклараций и оплаты налогов", - сказал Хуцишвили.

При этом он отметил, что после внедрения новой системы риск ошибок будет сведен к нулю, а число неплательщиков налогов сократится.

Презентации плана развития страны и будущих реформ до 2030 года была запланирована правительством Грузии в мае этого года. Несмотря на то, что 2 октября в Грузии пройдут выборы в органы местной власти, до конца августа ведомства должны представить планы развития своих сфер. После в сентябре начнутся консультации, и подробный общий план развития Грузии до 2030 года будет представлен уже после дня голосования.

В оппозиции такое решение правительства назвали частью предвыборной кампании и популизмом.

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