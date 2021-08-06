Акции госкомпаний планируется вынести на рынок капитала к 2025 году

Программой минимум для Минфина будет в 2025 году публичное предложение ценных бумаг минимум пяти государственных предприятий

ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Министерство финансов Грузии провело ряд реформ рынка капитала для появления к 2025 году на нем ценных бумаг пяти государственных и пяти частных компаний, заявил Лаша Хуцишвили.

Реформа рынка капитала – один из главных приоритетов правительства Грузии. В рамках реформы принято новое законодательство и введен специальный режим налогообложения.

"Мы проведем реформу государственных предприятий, которая создаст важных игроков на рынке капитала. Также мы работаем и с частными предприятиями, чтобы они также получили доступ к рынку", - сказал Хуцишвили журналистам.

При этом он отметил, что программой минимум для Минфина будет в 2025 году публичное предложение ценных бумаг минимум пяти государственных предприятий, из которых два предприятия представят долевые пакеты, а также представление долевых пакетов от пяти частных компаний.

Напомним, что в апреле "Грузинская железная дорога" (ГЖД) разместила "зеленые" еврооблигации объемом 500 миллионов долларов с доходностью 4% на Лондонской фондовой бирже, которые пользуются высоким спросом инвесторов.

Презентации плана развития страны и будущих реформ до 2030 года было запланированы правительством Грузии в мае этого года. Несмотря на то, что 2 октября в Грузии пройдут выборы в органы местной власти, до конца августа ведомства должны представить планы развития своих сфер. После в сентябре начнутся консультации и подробный общий план развития Грузии до 2030 года будет представлен уже после дня голосования.

В оппозиции такое решение правительства назвали частью предвыборной кампании и популизмом.

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