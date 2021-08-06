Экспорт грузинского вина увеличился на 12%

С января по июль Грузия экспортировала 55 миллионов бутылок вина, получив доход в в 125 миллионов долларов США

ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. С января по июль этого года Грузия экспортировала до 55 миллионов бутылок вина в 58 стран мира, сообщает Национальное агентство вина.

По данным Агентства, прибыль от экспорта вина достигает 125 миллионов долларов США, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Объем экспорта вина также увеличился на 12%.

Сохраняется динамика роста экспорта на стратегических рынках грузинского вина: Польша – 28% (3 268 131), Китай – 7% (3 143 021), Литва – 51% (601 164), США – 26% (565 876), Германия – 18% (439 042) и Великобритания – 85% (395 082).

При этом, по данным агентства, в этом году наблюдается значительный рост экспорта в такие страны, как Канада – 93% (189 562), Швеция – 60% (66 772), Чехия – 589% (95 406), Казахстан – 35% (2 150 440), Израиль – 78% (299 067), Азербайджан – 41% (133 391), Турция – 436% (77 226), Украина – 15% (6 409 699), Россия – 9% (33 094 833) и Монголия – 261% (266 250).

Экспорт производили 337 винных компаний.

Динамика роста экспорта наблюдается по другим алкогольным напиткам.

С января по июль экспортировано 18,6 млн бутылок (0,5 л) бренди, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Выручка от экспорта бренди достигла 34,5 млн долларов (рост на 6,4%). На экспорт отправлено 421 тысяча бутылок (0,5 л) чачи, рост экспорта составил 63%. Выручка от экспорта чачи достигла 1,1 миллиона долларов. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 57%.

Выручка от экспорта вина, бренди, чачи, коньячных спиртов и бренди составила 202,4 миллиона долларов, что на 14% больше, чем за тот же период прошлого года.

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