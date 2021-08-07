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Жители Грузии получат особые гранты на установку альтернативных источников энергии

© CC0 / Pixabay
Экономика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210807/252528064/Zhiteli-Gruzii-poluchat-osobye-granty-na-ustanovku-alternativnykh-istochnikov-energii.html

На первом этапе 700 тысяч долларов получат восемь районов Грузии, однако позже программа расширится

ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды расширило "Программу развития села", и теперь жители сел Грузии смогут получить новые гранты на альтернативные источники энергии, говорится в сообщении ведомства в Facebook.

У МВД Грузии своя солнечная электростанция
photo: Ministry of Internal Affairs of Georgia
МВД Грузии обзавелось собственной солнечной электростанцией

Деньги на новый компонент программы выделило Агентство развития ООН.

На первом этапе 700 тысяч долларов получат восемь районов, однако позже программа расширится.

Согласно условиям программы, на установку и приобретение простого обогревателя на солнечной энергии и обогревателя воды на солнечной энергии жители районов могут получить софинансирование в размере 90% от стоимости – до тысячи лари.

На вакуумный обогреватель воды на солнечной энергии – софинансирование составит 80% стоимости в размере до трех тысяч лари.

Кроме того, грант до восьми тысяч лари (70% от общей суммы) можно получить на теплоизоляцию дома, а на полную теплоизоляцию здания государство выдаст грант до 12 тысяч лари (60% от общей суммы).

Арчил Магалашвили геолог, геотехник, академик, лектор Тбилисского государственного университета имени Ильи
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Специалисты полагают, что уже через 10 лет Грузия может столкнуться с серьезным энергодефицитом. Согласно прогнозам, потребление электроэнергии в стране уже к 2030 году достигнет 22 миллиардов киловатт-часов, тогда как сегодня оно находится на уровне 13 миллиардов.

Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы, а также альтернативные источники энергии.

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