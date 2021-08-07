Жители Грузии получат особые гранты на установку альтернативных источников энергии

На первом этапе 700 тысяч долларов получат восемь районов Грузии, однако позже программа расширится

ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды расширило "Программу развития села", и теперь жители сел Грузии смогут получить новые гранты на альтернативные источники энергии, говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Деньги на новый компонент программы выделило Агентство развития ООН.

На первом этапе 700 тысяч долларов получат восемь районов, однако позже программа расширится.

Согласно условиям программы, на установку и приобретение простого обогревателя на солнечной энергии и обогревателя воды на солнечной энергии жители районов могут получить софинансирование в размере 90% от стоимости – до тысячи лари.

На вакуумный обогреватель воды на солнечной энергии – софинансирование составит 80% стоимости в размере до трех тысяч лари.

Кроме того, грант до восьми тысяч лари (70% от общей суммы) можно получить на теплоизоляцию дома, а на полную теплоизоляцию здания государство выдаст грант до 12 тысяч лари (60% от общей суммы).

Специалисты полагают, что уже через 10 лет Грузия может столкнуться с серьезным энергодефицитом. Согласно прогнозам, потребление электроэнергии в стране уже к 2030 году достигнет 22 миллиардов киловатт-часов, тогда как сегодня оно находится на уровне 13 миллиардов.

Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы, а также альтернативные источники энергии.

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