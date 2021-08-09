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Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани

Грузия будет развивать экономическую дипломатию

photo: Davit Zalkaliani / FB
Экономика
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Темы:
Внешняя политика Грузии (654)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210809/252545140/Gruziya-budet-razvivat-ekonomicheskuyu-diplomatiyu.html

Внешнеполитическое ведомство намерено активно работать по привлечению иностранных инвестиций в развитие альтернативных источников энергии в стране

ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Грузия в ближайшие 10 лет будет развивать экономическую дипломатию для привлечения иностранных инвестиций и капитала, заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани, представляя 10-летний план действий своего ведомства.

"В течение 10 лет мы должны достичь высоких инвестиционных возможностей и привлечь иностранный капитал, и это связано с конкретными целями, которые нам надо осуществить", - сказал Залкалиани.

Флаг Грузии развевается на фоне старого Тбилиси
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Среди целей министр назвал диверсификацию поставок углеводорода из бассейна Каспийского моря в Европу при помощи проектов Баку – Тбилиси – Джейхан, Баку – Тбилиси – Супса и газопровода Баку - Тбилиси – Эрзерум.

"Мы должны полностью загрузить эти проекты, чтобы показать роль и функцию страны в регионе", - сказал Залкалиани.

Кроме того, по словам министра, Грузия будет активна в вопросе южного газопровода при включении Южного Кавказа в Транс-Анатолийский и Транс-Адриатический газопроводы.

Внешнеполитическое ведомство намерено активно привлекать иностранные инвестиции в развитие альтернативных источников энергии.

Задачей МИД Грузии будет также популяризация Грузии как транспортного хаба и проектов по прокладке линии электропередачи и оптиковолоконного кабеля через Черное море в Румынию.

Опора ЛЭП - подача электроэнергии в столице Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Кроме того, по словам министра, задачей МИД будет поиск новых рынков для Грузии, привлечение инвесторов, расширение прямого авиасообщения и популяризация грузинских стартапов на мировом рынке.

Презентации плана развития страны и будущих реформ до 2030 года была запланирована правительством Грузии в мае этого года. Несмотря на то, что 2 октября в Грузии пройдут выборы в органы местной власти, до конца августа ведомства должны представить планы развития своих сфер. После в сентябре начнутся консультации, и подробный общий план развития Грузии до 2030 года будет представлен уже после дня голосования.

В оппозиции такое решение правительства назвали частью предвыборной кампании и популизмом.

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Темы:
Внешняя политика Грузии (654)

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