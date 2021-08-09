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Тбилисский международный аэропорт - терминал прибытия

Азербайджанская авиакомпания будет возить грузы из США в Баку через Тбилиси

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Экономика
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Темы:
Авиасообщение в Грузии (230)
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https://sputnik-georgia.ru/economy/20210809/252545190/Azerbaydzhanskaya-aviakompaniya-budet-vozit-gruzy-iz-SShA-v-Baku-cherez-Tbilisi.html

Пятая свобода воздуха – это право принимать пассажиров, направляющихся на территорию любого третьего государства, а также адресуемые туда же груз

ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Азербайджанская авиакомпания Silk Way West Airlines будет осуществлять грузовые рейсы Чикаго-Баку с посадкой в Тбилиси, заявила министр экономики Натия Турнава.

По ее словам полеты авиакомпания будет осуществлять на основе соглашения между властями Грузии и Азербайджана "О пятой свободе воздуха".

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photo : courtesy of GCAA / FB
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"Это означает, что азербайджанская компания перевезет часть грузов из США сначала в Тбилиси, а после в Баку. Соответственно у перевозчика будут коммерческие цели посадки в Тбилиси", - пояснила Турнава.

Первый рейс Silk Way West Airlines осуществит 10 августа. Полеты будут неоднократными.

Пятая свобода воздуха – это право принимать пассажиров, направляющихся на территорию любого третьего государства, а также адресуемые туда же груз и почту и право высаживать пассажиров и выгружать груз и почту, следующие с любой такой территории, в стране — партнере по соглашению.

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Темы:
Авиасообщение в Грузии (230)

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