Азербайджанская авиакомпания будет возить грузы из США в Баку через Тбилиси

Пятая свобода воздуха – это право принимать пассажиров, направляющихся на территорию любого третьего государства, а также адресуемые туда же груз

ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Азербайджанская авиакомпания Silk Way West Airlines будет осуществлять грузовые рейсы Чикаго-Баку с посадкой в Тбилиси, заявила министр экономики Натия Турнава.

По ее словам полеты авиакомпания будет осуществлять на основе соглашения между властями Грузии и Азербайджана "О пятой свободе воздуха".

"Это означает, что азербайджанская компания перевезет часть грузов из США сначала в Тбилиси, а после в Баку. Соответственно у перевозчика будут коммерческие цели посадки в Тбилиси", - пояснила Турнава.

Первый рейс Silk Way West Airlines осуществит 10 августа. Полеты будут неоднократными.

Пятая свобода воздуха – это право принимать пассажиров, направляющихся на территорию любого третьего государства, а также адресуемые туда же груз и почту и право высаживать пассажиров и выгружать груз и почту, следующие с любой такой территории, в стране — партнере по соглашению.

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